F1: O que melhorar em 2020?

O Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 2019 teve 21 corridas. Os jornalistas oficiais da Fórmula 1, David Tremayne, Mark Hughes, Will Buxton, Lawrence Barretto, Greg Stuart e Jonny Reynolds dão o seu ‘insight’ e revisitam a temporada. Fique a saber que equipas ou pilotos precisam de melhorar em 2020…

David Tremayne: “Estou tentado a dizer que a Ferrari precisa de fazer melhor, mas é tão óbvio que vou dizer que talvez a Renault precise de fazer melhor, já que eles foram uma autêntica desilusão em 2019. Num ano em que era expectável chegaram à quarta posição nos construtores, durante uma série de avaliações do seu futuro na Fórmula 1, eles tiveram muitas falhas de fiabilidade e de performance, vendo a cliente McLaren ficar confortavelmente à frente. Embaraçoso.”

Mark Hughes: “Sou grande fã do Alex Albon e da temporada de estreante dele. Teve momentos de magia, como em Hockenheim à chuva e a igualar o tempo do Verstappen na sua primeira visita a Suzuka. Mas numa equipa de topo ele não pode ficar consistentemente a três ou quatro décimos. Não é fiável. Por muito injusto que seja, a pressão está lá.”

Jonny Reynolds: “Sebastian Vettel. Os recordes dele falam por si, mas não podemos deixar de pensar que ele chegou a uma encruzilhada na sua carreira. Com o contrato a acabar em breve e os talentos a surgiram na Fórmula 1, nas duas últimas épocas, o quatro vezes campeão do mundo precisa de encontrar a sua ‘chama’. Vimos alguns momentos do piloto, que entre 2010 e 2013 bateu todos. Mas não vimos a consistência para se tornar num candidato.”

Will Buxton: “Eu esperava, genuinamente, que este ano seria da Ferrari, mas nunca chegaram lá. Estava tão mau que quando me perguntaram na pausa de verão como seria o resto da temporada que eu disse que achava que eles não iam sequer vencer uma corrida. Mas conseguiram. Três de seguida, todas merecidas. Mas foi só um ‘penso rápido’. Os erros devem ser a fundação da perfeição, mas ainda há outra questão muito complicada. A equipa tem um grande problema, ter de escolher um piloto preferido. Dois ‘galos no mesmo poleiro’ não dá certo numa equipa que numa fração de segundo fica fraturada e fragmentada.”

Lawrence Barretto: “Williams. Eu sei, todos sabemos e eles sabem. De um carro mau na pré-temporada a estar sempre no fim do pelotão, 2019 foi um ano árduo. Um único ponto, um presente dos Alfa Romeo que foram penalizados na Alemanha. Foi o que os salvou do embaraço de terminar sem pontos. Mas não retirou a dor. Para o ano têm de ser melhores. Têm de ser…”

Greg Stuart: “Não vou nomear um piloto, mas sim uma equipa. Colocando os ‘pontos nos is’, a terceira formação de fábrica, a Renault, juntamente com a Mercedes e a Ferrari, não pode ser batida no campeonato de construtores pelos seus clientes. E certamente não podem ser batidos por 54 pontos de diferença. Eles têm as infraestruturas, têm o orçamento e agora o Esteban Ocon e o Daniel Ricciardo, uma das duplas mais dinâmicas na grelha da Fórmula 1. É tempo da Regie começar a trabalhar.”

E para si, qual o piloto ou equipa que tem de melhorar em 2020?

F1: Qual a corrida favorita?– CLIQUE AQUI PARA LER

F1: Quais os maiores choques da temporada? – CLIQUE AQUI PARA LER

F1: Qual foi o melhor momento do ano? – CLIQUE AQUI PARA LER

F1: Quais as melhores histórias da temporada – CLIQUE AQUI PARA LER

F1: Quais os momentos mais divertidos da temporada? – CLIQUE AQUI PARA LER