F1: Qual foi a melhor corrida do ano?

O Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 2019 teve 21 corridas. Os jornalistas oficiais da Fórmula 1, David Tremayne, Mark Hughes, Will Buxton, Lawrence Barretto, Greg Stuart e Jonny Reynolds dão a sua opinião sobre a melhor corrida do ano…

Will Buxton: “Eu gostei muito do Grande Prémio do Japão. O cancelamento do dia de sábado e o facto de terem de fazer a qualificação e a corrida no domingo fez com que eu tivesse muito prazer em ver o Grande Prémio. Colocou as pessoas do paddock fora da sua zona de conforto, especialmente os pilotos. Muitas vezes discutimos que o cancelamento de uma sessão e a perda de dados pode criar corridas mais excitantes, mas nesta instância pareceu que foi uma simples ‘quebra de rotina’.

Houve performances más e boas, tudo numa das melhores pistas do mundo.”

Lawrence Barretto: “O Grande Prémio da Hungria onde o Lewis Hamilton utilizou a estratégia de duas paragens para ‘caçar’ o Max Verstappen e conseguir a liderança e depois a vitória. Foi o clássico ‘cabeça para a frente e fazer o trabalho’ por parte do Hamilton.”

Greg Stuart: “Apesar do Brasil ter sido muito bom, acho que nada supera o Grande Prémio da Alemanha. A Mercedes a falhar na era turbo-híbrida é sempre algo que cria divertimento pois as outras equipas correm para ocupar o lugar, como ficou provado pelo pódio de redenção do Daniil Kvyat e uma excelente vitória do Max Verstappen.

O Nico Hulkenberg ficar de fora naquilo que podia ter sido o primeiro pódio da carreira. A quantidade de pilotos de topo que ficaram de fora, incluindo o Leclerc.”

Jonny Reynolds: “Quando fizemos algo similar na pausa de verão, escolhi a Alemanha como o meu número um e apesar de ter havido algumas corridas muito boas na segunda parte da temporada, continuo com a Alemanha.

Foi uma corrida ‘maluca’ em Hockenheim. A Fórmula 1 é excelente quando é imprevisível, e foi o que aconteceu na Alemanha.”

David Tremayne: A Alemanha tinha tudo. A Mercedes com ‘roupas finas’ a honrar o seu passado; chuva que veio e foi depressa; um grande erro do Valtteri Bottas e outro erro raro do Lewis Hamilton; uma brilhante performance do Max Verstappen que conseguiu outra vitória com o Red Bull e o ressurgimento da Honda; uma prova excelente do Alex Albon, que acreditem ou não, nunca tinha pilotado um carro de Fórmula 1 à chuva.”

Mark Hughes: Tem de ser o Brasil. Dois safety-car tardios ‘eletrificaram’ aquilo que já tinha sido uma excelente corrida. As estratégias da Red Bull e da Mercedes. Tiro o chapéu à Hannah Schimtz, que no Pit Wall da Red Bull teve a coragem de tirar o Verstappen da liderança a faltar pouco para o final da corrida. Foi claramente a melhor decisão.”

E para si, qual foi a melhor corrida deste ano?

