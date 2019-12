F1: Quais as melhores histórias da temporada?

O Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 2019 teve 21 corridas. Os jornalistas oficiais da Fórmula 1, David Tremayne, Mark Hughes, Will Buxton, Lawrence Barretto, Greg Stuart e Jonny Reynolds dão o seu ‘insight’ e revisitam a temporada. Fique a saber quais as melhores histórias de 2019…

Jonny Reynolds: “Se calhar posso ser acusado de não escolher uma história, mas a narrativa dos estreantes que ocorreu em 2019 é difícil de bater.

É muito simples, o Lando Norris, o George Russell e o Alex Albon trouxeram um fôlego novo à Fórmula 1, com camaradagem, a sua visão das corridas e mais importante de tudo, a sua velocidade. O futuro é brilhante.”

Greg Stuart: “A Williams ter de colocar um piloto a fazer o molde do banco em Abu Dhabi, para o caso do George Russell não melhorar, o que de si já seria uma história excelente, mas, depois o piloto não caber no carro… mas não importou, porque o Russell correu. Muito bom.”

Lawrence Barretto: “A melhor é a do Lewis Hamilton e a Ferrari tornarem-se algo em 2021. Pode ser só especulação ou alguma coisa que ajude a melhorar o contrato dele com a Mercedes, onde ele tem estado muito feliz. Mas, e se não é? Se o Hamilton vai ser piloto do Cavalinho Rampante, o que é, sem dúvida, o sonho de qualquer piloto? Que história…”

Mark Hughes: “Ouve uma história, pela qual não posso jurar nada, mas que um agricultor que tinha um terreno ao pé da fábrica da Racing Point.

É onde o Lawrence Stroll planeia construir a nova fábrica. De repente, os filhos do agricultor, os netos, e provavelmente os bisnetos estão todos bem de finanças.”

David Tremayne: “O que me aqueceu o coração foi a revelação do efeito de solo voltar à Fórmula 1 em 2021. As novas regulamentações sugerem que os carros vão ser muito mais elegantes, sem aquelas barge bords e o ‘lixo’ aerodinâmico. Bom saber que no plano de sustentabilidade da Liberty existem motores muito eficientes. Vão levar a Fórmula 1 para cima, criando mais credibilidade e confirmando o papel vital no avanço da tecnologia. O futuro é promissor.”

Will Buxton: “Tem de ser a McLaren. O ponto de viragem na competitividade, mas também a atitude e a atmosfera tem sido de muita alegria. A amizade entre o Carlos Sainz e o Lando Norris. A temporada que era suposto ser só de transição e que passou de transições para reerguer. Existe um grande argumento para nomear a McLaren como equipa do ano até.”

E para si, qual a melhor história desta temporada?

