F1: Quais os maiores choques da temporada?

O Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 2019 teve 21 corridas. Os jornalistas oficiais da Fórmula 1, David Tremayne, Mark Hughes, Will Buxton, Lawrence Barretto, Greg Stuart e Jonny Reynolds dão o seu ‘insight’ e revisitam a temporada. Fique a saber quais os maiores choques desta temporada…

David Tremayne: “Duas coisas. O facto de na pré-temporada a Ferrari ser a favorita e depois ter ido abaixo tão espetacularmente na primeira metade da temporada, não conseguindo capitalizar da sua velocidade em reta até à 13º corrida. E depois, o seu ressurgimento repentino em Spa, até à Rússia. E finalmente, a maneira como foi-se tão abruptamente abaixo a partir do México para a frente, com muita especulação dos seus rivais sobre os modos de motor dos italianos.”

Mark Hughes: “O maior choque foi a morte súbita do Charlie Whiting em Melbourne. Foi um choque e uma tristeza também quando o Niki Lauda morreu, mas aí já sabíamos que ele estava muito doente. E, o Anthoine Hubert, mas é sempre uma possibilidade para um piloto. Mas, a morte do Charlie foi algo vindo do nada.”

Greg Stuart: “A despromoção do Pierre Gasly. Fomos tirar esta citação do Christian Horner da f1.com no dia 4 de julho: “Não temos intenção de trocar o Pierre… Vamos ficar com ele, acreditamos nele e vamos dar todo o apoio que pudermos para que possamos ver o talento que sabemos que ele possui…” Trinta e nove dias depois, no dia 12 de agosto, foi confirmado pela Red Bull a decisão de trocar o francês por Alex Albon. Foi compreensível, mas foi uma troca ‘chocante’.”

Will Buxton: “Apesar de serem uma equipa nova, fiquei chocado com o tempo que demorou a Haas para resolver os seus problemas este ano. Mas, fiquei mais surpreso quando percebi que o Romain Grosjean sabia qual era o problema e a relutância da equipa em confiar no instinto do seu piloto, utilizando mais os números tirados do simulador. Quando ele o ouviram, já era tarde e a temporada já estava no lixo.”

Jonny Reynolds: “Os eventos trágicos que ocorreram na Bélgica, com a morte trágica do piloto da Fórmula 2, Anthoine Hubert, e as terríveis mazelas do Juan Manuel Correa. Todos sabemos que o desporto motorizado é perigoso, e quem compete coloca tudo na linha pelo entretenimento e pela glória pessoal, mas é sempre um choque quando existem acidentes destes. Felizmente é cada vez mais raro.”

Lawrence Barretto: “Quão má foi a Haas. A equipa americana devia ter tido um bom ano, mas acabaram em penúltimo nos construtores. O VF-19 era tão mau que o Romain Grosjean disse não o conseguia pilotar e que ‘certamente não ia para o museu’.”

E para si, quais os maiores choques desta temporada?

