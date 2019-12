F1: Qual foi o melhor momento do ano?

O Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 2019 teve 21 corridas. Os jornalistas oficiais da Fórmula 1, David Tremayne, Mark Hughes, Will Buxton, Lawrence Barretto, Greg Stuart e Jonny Reynolds dão o seu ‘insight’ e revisitam a temporada. Fique a saber o que eles acharam quanto ao momento mais alto do ano, mas não só…

Qual o melhor momento do ano?

Mark Hughes: “Foram aqueles momentos no Grande Prémio da Bélgica, quando o Hamilton estava a pressionar o Vettel na luta pelo segundo lugar, a tentar passá-lo, para depois chegar ao Leclerc. Volta após volta o carro vermelho e o carro cinza estavam ‘colados’ a cerca de 300km/h.

Foi fantástico de assistir…”

Lawrence Barretto: “Quando o Sebastian Vettel colocou a placa do segundo lugar em frente ao carro do Lewis Hamilton na parque fechado de Montreal e depois a placa do primeiro, onde era suposto estar o seu Ferrari (ele acabou por parar o Ferrari no fim do pitlane, com claras intenções de boicotar o pódio). Não fez diferença nenhuma, até se pode dizer que foi infantil, mas mostrou que a ‘chama’ ainda não se apagou no alemão.

As coisas podem não estar a correr muito bem, mas ele ainda está a 100%.”

Will Buxton: “Para mim, o pódio do Pierre Gasly não representa o que há de extraordinário sobre a Fórmula 1, mas sim o que há de especial no desporto. Persistência, num ano muito difícil na vida dele e ultrapassar os ‘murros na barriga’ de perder o seu emprego de sonho e o seu melhor amigo (Anthoine Hubert, ndr, que perdeu vida vida no acidente de Spa na F2). Ele foi buscar lá ao fundo e encontrou algo dentro dele para que conseguisse mudar o rumo da segunda parte da temporada.

E quando as circunstâncias foram boas, ele esteve lá para capitalizar. Mas isso não foi sorte. Ele qualificou-se em sexto e só esteve fora dos dez primeiros por quatro voltas (devido à rotação das idas às boxes). A natureza em bruto, os gritos animalescos de celebração foram o reflexo de como o momento foi especial.”

David Tremayne: “ Fiquei muito contente de ver o Lewis Hamilton vencer o sexto título de Campeão Mundial da Fórmula 1 e acabar com uma vitória em Abu Dhabi. Foi muito impressionante ver o Charles Leclerc lidar com a derrota no Bahrein, mas nada chegou aos calcanhares da luta entre o monegasco e o ‘lutador’ Max Verstappen em Silverstone.

Foram momentos de corrida à moda antiga, sem espaço para ninguém, sem intervenção dos Comissários. E que os limites de pista ‘vão para o inferno’”.

Jonny Reynolds: “Sou um apreciador do estilo montanha-russa de Hollywood, por isso, vou escolher o pódio de redenção do Pierre Gasly no Brasil. Após a sua excelente campanha como estreante na Fórmula 1, ele parecia que se ia mostrar na Red Bull, mas correu mal. Claramente que ele não se tornou num piloto mau do dia para a noite e por isso adorei a forma como ele ‘fechou os punhos’ e trabalhou para voltar na Toro Rosso, e o pódio foi a sua recompensa. E aqueles gritos no rádio após a corrida? De arrepiar a espinha.”

Greg Stuart: “Ver o Charles Leclerc resistir ao ataque dos Mercedes em Monza, com alguns momentos questionáveis, para conseguir a sua segunda vitória consecutiva e a primeira da Ferrari em casa desde 2010.

Ouvir o Lewis Hamilton no rádio, cansado e com a respiração pesada, a dizer que não conseguiu conter o talento puro do Leclerc, foi fantástico.

E depois houve aquele pódio…”

E para si, qual foi o melhor momento de 2019?

F1: Qual a corrida favorita? – CLIQUE AQUI PARA LER

F1: Quais as melhores histórias da temporada – CLIQUE AQUI PARA LER