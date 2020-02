WRC3, Rali da Suécia: Jari Huttunen é o novo líder

Jari Huttunen/Mikko Lukka (Hyundai i20 R5) são os novos líderes da categoria WRC3 no Rali da Suécia. A dupla da Hyundai saltou para a liderança na PE8, ficando no fim do dia com uma vantagem de 3.4s para a dupla Emil Lindholm/Mikael Korhonen (Skoda Fabia R5 Evo).

Na terceira posição estão Oliver Solberg e Aaron Johnston (Skoda Fabia R5 Evo) que venceram pela primeira vez uma especial no WRC3 (PE6). Atrás de Solber/Johnston estão Johan Kristoffersson/Stig Rune Skjærmoen (Volkswagen Polo GTI R5) a 1.1s.

Classificações online – CLIQUE AQUI