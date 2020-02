F1: O que precisa de saber sobre os testes de pré-temporada de 2020

Daqui a uns dias começam os testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito da Catalunha, em Barcelona. Num total de seis dias, os monolugares começam a rodar no dia 19 de fevereiro. Fica aqui o que precisa de saber e o que podemos esperar destes testes.

Conseguirá o carro mais rápido vencer o título?

No ano passado, a Ferrari estava no topo das tabelas de testes, com a expetativa a ser muito grande de que finalmente iriam estar a lutar com a Mercedes pelo ceptro. Mas, a Mercedes venceu, com 1-2, os oito primeiros Grandes Prémios. Ou seja, não é verdade que a equipa mais rápida nos testes seja a melhor durante a temporada. Até porque pode sempre haver a estratégia de “sandbagging”, que é, não mostrar o ‘verdadeiro’ ritmo logo no início.

Existe um número máximo de voltas?

Não há nenhum limite de voltas. Apenas bandeiras vermelhas e condições meteorológicas muito adversas podem parar as sessões. Ou seja, os pilotos podem andar a dar voltas à pista até ficarem tontos!

Em 2019, Lewis Hamilton completou 638 voltas, durante oito dias de teste. São mais do que nove Grandes Prémios de Espanha completos.

As equipas podem esconder os carros na garagem?

A partir deste ano, não. Apesar de novas portas instaladas nas garagens pelo circuito, das 9h às 18h não há nenhuma porta fechada. Ou seja, lembra-se dos painéis que as equipas utilizavam? Já não existem.

Mas assim não podemos ver tudo dos carros de 2020? Provavelmente não. As equipa ainda podem cobrir os seus carros se o chão não estiver montado, ou se ele estiver a ser recuperado depois de algum acidente ou de ter parado em pista. Mas, esta nova política deve deixar os adeptos ver mais dos carros de 2020.