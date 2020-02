IndyCar: Novidades para as 500 Milhas de Indianápolis

Já se sabe quais as primeiras mudanças nas 500 Milhas de Indianápolis por parte de Roger Penske. O prémio monetário será alterado e a qualificação terá um novo formato.

Faltam ainda alguns dias para a 104º edição da Indy 500, mas já foi revelado o prémio para o vencedor. Passa de 2 milhões de dólares para 15 milhões de dólares. É o maior prémio na história do evento.

Quanto à qualificação, também já houve mudanças. A qualificação para o final da grelha terá uma sessão de 75 minutos, onde os pilotos poderão fazer mais do que uma tentativa. De relembrar que Fernando Alonso em 2019 caiu aqui.

Outra novidade na qualificação é em termos da pressão do turbo dos carros, que é alterada e assim dá mais potência (+ 45cv) , o que vai fazer com que existam maiores velocidades e tempos mais baixos.

“Isto é a Capital do Mundo das Corridas. Está a par de muitas outras corridas históricas do nosso país e do globo. Hoje, o investimento é grande para aumentar a experiência dos adeptos e faz parte de um plano a longo prazo para que a pista se torna numa lenda e que continue a evoluir para as gerações seguintes.” – disse Roger Penske.