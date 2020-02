WRC2, Rali da Suécia: Mads Østberg segura liderança

Mads Østberg /Torstein Eriksen (Citroen C3 R5) continuam na liderança do Rali da Suécia na categoria WRC2. Apesar de Ole Christian Veiby/Jonas Andersson (Hyundai i20 R5) terem vencido a primeira especial do dia, Østberg /Eriksen voltaram a dominar, vencendo as outras três especiais, acabando o dia com uma diferença de 15.8s para Veiby/Andersson.

Terceira posição para Pontus Tidemand/Patrik Barth (Skoda Fabia R5 Evo) que já estão a 30.4s da liderança e a 14.6s do segundo lugar. Mais atrás, problemas para Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta R5 MkII) que tiveram um amortecedor frontal partido.

Classificações online – CLIQUE AQUI