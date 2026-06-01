João Rodrigues-Bruno Carvalho (Peugeot 208 Rally4) venceram de forma destacada a segunda prova do Campeonato de Portugal de Ralis 2RM, depois de baterem Danny Carreira-Marco Vilas Boas (Peugeot 208 Rally4). Pedro Gastão-Marco Macedo (Peugeot 208 Rally4) terminaram no lugar mais baixo do pódio, 28.0 atrás do segundo lugar e Pedro Silva-Valter Cardoso (Lancia Ypsilon Rally4) seguiram-nos a mais 32.9s.

João Rodrigues dominou e controlou por completo a prova, triunfou em oito das dez especiais, e depois do contratempo da Aboboreira, já está na liderança do campeonato, com oito pontos de avanço para Hélder Miranda-Mariana Machado (Peugeot 208 Rally4) que foram apenas sextos nesta prova.

Logo na primeira especial, o capotamento de Pedro Câmara e João Câmara (vencedores do Rali Terras d’Aboboreira e líderes do campeonato à entrada para esta prova) deixou-os fora de prova e na última, a Power Stage, a dupla Iago Gabeiras /Ian Quintana ficou pelo caminho quando tinha a segunda posição controlada.

Filme da prova

João Rodrigues e Bruno Carvalho dominaram o Rally de Lisboa quase de ponta a ponta, vencendo praticamente todas as especiais e terminando a prova com uma exibição muito consistente. Na 1ª etapa, destacaram-se nos cinco troços disputados, enquanto os líderes do campeonato, Pedro Câmara e João Câmara, abandonaram logo na primeira especial após um capotamento.

Na luta pelos lugares seguintes, Iago Gabeiras e Ian Quintana, além de Danny Carreira e Marco Vilas Boas, foram os adversários mais regulares. Já na 2.ª etapa, João Rodrigues continuou forte, vencendo Tapada de Mafra 2, Vila Franca de Xira 2, Alenquer 2 e também a Power Stage de Sintra, perdendo apenas em Sobral de Monte Agraço 2 para Iago Gabeiras.

A grande surpresa final aconteceu precisamente na Power Stage, onde Iago Gabeiras, que seguia confortavelmente no segundo lugar, ficou parado perto do fim e abandonou. Assim, João Rodrigues confirmou uma vitória clara e ainda somou os três pontos extra da Power Stage, fechando um rali de excelência.