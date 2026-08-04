Por Pedro Junceiro

O Stellantis anunciou a venda do serviço de “car-sharing” Free2Move à Mutares, empresa especializada na aquisição de negócios de média dimensão, cisões empresariais e ativos em fase de transição ou reestruturação. A operação ficará concluída até ao final do ano.

Com esta decisão, o segundo maior fabricante europeu de automóveis aliena a totalidade da participação no negócio de mobilidade partilhada da Free2Move, movimento que reflete uma tendência crescente entre os construtores de automóveis: o abandono dos serviços de “car-sharing” nas grandes cidades, devido aos desafios de escala e rentabilidade.

O conceito de partilha de veículos ganhou expressão durante a década de 2010, sobretudo em grandes centros urbanos, sendo promovido como alternativa ao transporte individual e apoiado por diversas autarquias com o objetivo de reduzir o tráfego e as emissões poluentes. Contudo, fatores como a baixa taxa de adesão, complexidade logística e margens reduzidas comprometeram a sustentabilidade económica de modelo de negócio que também “sofreu” muito com a pandemia de COVID-19.

Criado em 2016 pelo Grupo PSA (a empresa que juntava Citroën e Peugeot, após a fusão com a Fiat Chrysler Automobiles, deu origem à Stellantis), o Free2Move foi um dos vários serviços lançados nesse período. Também a BMW e a Daimler apostaram neste segmento com as plataformas DriveNow e car2go, respetivamente, que acabariam por se fundir em 2019 para criar a Share Now. Esta última viria, aliás, a ser adquirida pela Free2Move em 2022, passando a operar em 14 cidades na Europa e nos EUA.

O serviço baseia-se na disponibilização de veículos para utilização de curta e longa duração, acessíveis 24 horas por dia, sete dias por semana, através de uma aplicação móvel dedicada. O modelo, apesar da conveniência, tem enfrentado dificuldades em alcançar uma rentabilidade sustentada.

A alienação do Free2Move enquadra-se na estratégia delineada no plano FaSTLAne 2030, com o grupo a reforçar uma abordagem disciplinada à alocação de capital, concentrando investimentos em regiões, marcas e tecnologias com maior potencial de criação de valor.

Para a Mutares, esta aquisição representa uma entrada estruturada no setor da mobilidade, com a criação de uma nova plataforma dedicada. A empresa pretende implementar uma gestão mais eficiente da frota internacional, acelerar a transição para veículos elétricos e reforçar a experiência do utilizador, adaptando-se às exigências da mobilidade urbana moderna.

Em comunicado conjunto, as empresas destacam que, enquanto entidade independente sob gestão da Mutares, o negócio de “car-sharing” da Free2Move deverá beneficiar de maior agilidade, investimento direcionado e flexibilidade operacional, fatores considerados essenciais para competir num mercado cada vez mais exigente.

“Ao concentrarmos ainda mais a nossa atenção nas atividades automóveis essenciais, reforçamos a nossa capacidade de garantir um desempenho sustentável a longo prazo”,

afirmou Virgilio Cerutti, Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Parcerias da Stellantis, acrescentando que o grupo está empenhado em assegurar uma transição equilibrada para clientes, parceiros e colaboradores.