Sébastien Ogier e Julien Ingrassia protagonizaram um dos momentos mais dramáticos do Rali da Finlândia. A saída de estrada na SS17 terá sido talvez um dos maiores sustos da carreira de ambos, com direito a viagem para o hospital, felizmente apenas para exames de precaução. A violência da saída e os danos no GR Yaris Rally1 são testemunho das espantosas forças a que a tripulação foi sujeita e justifica todos os cuidados tomados. O copiloto reflectiu agora sobre as circunstâncias do assustador despiste, que ocorreu quando a dupla liderava a prova no sábado, com o Toyota a atravessar árvores de forma espetacular após saírem de estrada.

Em declarações ao L’Équipe, o copiloto descreveu os primeiros instantes após o acidente: “Vi o Seb a sair, percebi que não estava ferido, por isso segui o procedimento. Pressionei o botão OK do carro, que indica que não precisamos de assistência de emergência e permite que a especial continue. Mas quando já tinha feito isso, vi o Seb estender-se na relva e perder os sentidos. A partir daí, o acidente ganhou uma dimensão completamente nova. Ativei imediatamente o sinalizador de emergência e fui até ao Seb. Os olhos dele já não pestanejavam. Com a ajuda de dois ou três espetadores, mantivemos a cabeça dele imóvel enquanto eu o abanava com as minhas notas de percurso. Foi um momento preocupante.”

“Nunca tinha lidado com nada assim na minha vida, mas sabia que era importante manter a calma. Depois de dar o alarme, liguei à equipa para dar uma avaliação médica do que estava a observar. Também desliguei o carro, porque havia o risco de incêndio. Pouco a pouco, com pessoas a falar com ele e todos à sua volta, o Seb foi recuperando os sentidos. Foi nessa altura que chegaram os serviços de emergência.”

Sobre os momentos vividos dentro do carro, Ingrassia descreveu: “Quando se está dentro do carro, olha-se para a frente e tudo o que se vê são árvores. Felizmente, passámos pelas mais pequenas. Batemos em árvores relativamente jovens que conseguimos partir. A atual geração de carros é incrivelmente forte, e isso ajudou-nos bastante.” Quanto à causa do acidente, o copiloto foi claro: “Analisámos o que aconteceu naquela curva. Tanto quanto sabemos, não houve falha nem do carro, nem do piloto, nem do copiloto. Formou-se um rasto na curva que lançou o carro para a esquerda em vez de permitir que virasse para a direita. É por isso que as imagens onbordo parecem tão estranhas.”

Até domingo de manhã, a Toyota tinha já divulgado uma atualização tranquilizadora sobre a dupla, que vai agora dedicar algum tempo à recuperação. Vincent Landais deverá regressar ao lado de Ogier para as restantes provas do WRC esta temporada.

Foto: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool