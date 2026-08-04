O Lamborghini Temerario GT3 conquistou a sua primeira vitória absoluta numa corrida de endurance, com Andrea Caldarelli e Sandy Mitchell, da Pfaff Motorsports, a garantirem o triunfo na categoria GTD Pro nas seis horas de Road America, quarta ronda da IMSA WeatherTech SportsCar Championship. O resultado marca também um marco importante para a Pfaff Motorsports, que via a estreia mundial do modelo em Sebring, em março, e agora somava a sua primeira vitória com o novo carro.

A dupla de pilotos de fábrica, ao volante do Lamborghini Temerario GT3 n.º 9, arrancou da oitava posição da grelha na quarta ronda da campanha Endurance Cup, progredindo de forma sólida nos primeiros 90 minutos com Caldarelli ao volante. Enquanto o infortúnio afetava outros rivais na categoria GTD Pro, uma corrida limpa e decisões estratégicas acertadas durante múltiplos períodos de bandeira amarela permitiram ao carro n.º 9 subir a um impressionante terceiro lugar já com duas horas de corrida.

Mitchell assumiu depois o volante de Caldarelli e manteve o carro numa posição forte à aproximação do meio da corrida. O carro estava em terceiro antes de uma paragem para combustível sob bandeira amarela o fazer descer ao quinto lugar, altura em que a estratégia começou a ganhar um peso cada vez maior no desfecho da corrida. Caldarelli aproveitou depois o melhor ritmo de corrida do Temerario, beneficiando de uma melhoria de desempenho introduzida antes da prova, para construir uma vantagem saudável, tendo optado por uma estratégia de combustível alternativa à dos concorrentes.

No início da última hora, Caldarelli fez a sua última paragem, e o carro n.º 9 manteve-se na liderança com uma margem alargada de quase 10 segundos, antes de a corrida ser novamente neutralizada faltando 45 minutos. Mais períodos de bandeira amarela afetaram a fase final da prova, com a última cautela a surgir a menos de 10 minutos do fim. A consequente limpeza da pista fez com que a corrida terminasse sob bandeira amarela, garantindo a primeira vitória de endurance de sempre para o Temerario GT3.

A vitória representa outro marco crucial na curta história do Temerario GT3, que fez a sua estreia mundial nas 12 Horas de Sebring da IMSA em março. A Pfaff Motorsports tinha também dado ao carro o seu primeiro pódio absoluto nas ruas de Detroit, enquanto o Temerario GT3 conquistou recentemente a sua primeira vitória no DTM, por intermédio de Mirko Bortolotti e da Team TGI by GRT.

Do outro lado do Atlântico, ainda no domingo, a Lamborghini conquistou o seu primeiro pódio absoluto no GT World Challenge Europe, com Patric Niederhauser e Luca Engstler, da Rutronik Racing, a terminarem em terceiro lugar na corrida dois em Magny-Cours. A equipa do Lamborghini Temerario GT3 n.º 96 arrancou da sexta posição da grelha e mantinha-se dentro do top cinco quando a corrida foi retomada após uma longa bandeira vermelha. Niederhauser fez a paragem nas boxes vindo do terceiro lugar para render Engstler, com o carro n.º 96 a perder inicialmente uma posição. Engstler protagonizou, no entanto, uma recuperação notável, ultrapassando o Ferrari n.º 50 a 11 minutos do fim para garantir o terceiro lugar absoluto e o segundo entre os concorrentes Pro.