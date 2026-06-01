Bruno Campos, Adão Pinto e Gustavo Henriques foram os principais vencedores da Mação Verde Horizonte, terceira ronda do Campeonato de Portugal de Ralicross/Kartcross, disputada este domingo na pista da Boavista, em Mação. A jornada ficou marcada por elevada competitividade e por novos vencedores face às rondas anteriores de Lousada e Montalegre.
Na categoria Nacional 2RM, a mais concorrida do campeonato, Adão Pinto (Opel Astra 2.0) regressou às vitórias, tornando-se o terceiro vencedor da época, depois de Manuel Tavares e Andreia Sousa. Na final, onde Bruno Lima ficou de fora devido a problemas mecânicos no Citroën Saxo antes da meia-final, Pinto superou Andreia Sousa (Peugeot 306) por 1.811 segundos. Tiago Ventura (Citroën Saxo), que vencera a primeira meia-final, abandonou logo na primeira volta da final após um incidente. Hélder Ribeiro (Citroën Saxo) terminou no terceiro lugar, à frente de Manuel Tavares (Peugeot 1206) e André Marinho (BMW 328).
Na Super 1600, Bruno Campos (Peugeot 208 S1600) levou a melhor num duelo muito disputado com o campeão em título Jorge Machado (Peugeot 208 S1600 RX), vencendo por uma margem de 0.322 segundos. Mais atrás ficaram André Monteiro (Peugeot 206) e Luís Pedro Ferreira (Audi A1).
No Open RX, Manuel Pinto (Citroen C2 VTS) dominou de forma clara, batendo Diogo Pinto (Peugeot 106 S1600) e Artur Monteiro (BMW 135I). Já na competição de Iniciados, Lucas Moura (Peugeot 106 S16) esteve em destaque ao manter-se invicto nas corridas anteriores à final e confirmar a vitória com margem confortável sobre Elísio Lopes (Citroën Saxo) e Michael Braun (Peugeot 106 XSI).
No kartcross, Guilherme Matos (Semog Bravo Sport) cruzou a meta na frente após um duelo intenso com Gustavo Henriques (Kincar Kin), com uma diferença de 0.628 segundos. No entanto, foi penalizado em cinco segundos por uma ultrapassagem sob bandeiras amarelas, caindo para o terceiro lugar. Gustavo Henriques herdou assim a vitória, a primeira da temporada, seguido por Sérgio Castro (Semog White Shark), enquanto João Medina (ASK XC’R) e Sérgio Figueras (LBS-SX01) completaram o top 5.
No Troféu Júnior de kartcross, Lourenço Rocha (Semog White Shark) venceu a final, superando Afonso Couto (LBS RX01), que terminou em segundo. Eduardo Soares (Kincar Kin) foi terceiro, enquanto Santiago Henriques (LBS SX01) não conseguiu concluir a corrida.
CLASSIFICAÇÕES (Oficiosas)
Super 1600: 1º, Bruno Campos (Peugeot 208 S1600), 4m10.949s (6 voltas); 2º, Jorge Machado (Peugeot 208 S1600 RX), a 0.322s; 3º, André Monteiro (Peugeot 206), a 2.483; 4º, Luís Pedro Ferreira (Audi A1), a 4.191.
Nacional 2RM: 1º, Adão Pinto (Opel Astra 2.0), 4m03.800s (6 voltas); 2º, Andreia Sousa (Peugeot 306), a 1.81ss; 3º, Hélder Ribeiro (Citroën Saxo), a 6.239; 4º, Manuel Tavares (Peugeot 106), a 7.088; 5º, André Marinho (BMW 328), a 10.781; 6º, João Lucas (Peugeot 106 S16), a 22.981; 7º, José Miguel Leal (Peugeot 205), a 27.749; 8º, Tiago Ventura (Citroën Saxo), 1 volta.
Open RX: 1º, Manuel Pinto (Citroën C2 VTS), 4m22.436s (6 voltas); 2º, Diogo Pinto (Peugeot 106 S1600), a 9.879s; 3º, Artur Monteiro (BMW 135I), a 1.39.784.
Iniciados: 1º, Lucas Moura (Peugeot 106 S16), 4m16.961s (6 voltas); 2º, Elísio Lopes (Citroën Saxo), a 3.142; 3º, Michael Braun (Peugeot 106 XSI), a 4.371; 4º, Tomás Almeida (Citroën Saxo), a 4.912; 5º, Nélson Costa (Peugeot 106), 1 volta.
Kartcross: 1º, Gustavo Henriques (Kincar Kin), 4m33.847s (7 voltas); 2º, Sérgio Castro (Semog White Shark), a 2.332s; 3º, Guilherme Matos (Semog Bravo Sport), a 4.372; 5º, João Medina (ASK XC’R), a 7.473; 6º, Sérgio Figueras (LBS-SX01), a 16.825; 6º, João Dinis (Semog Bravo Sport), 5 voltas; 7º, Júlio Pereira (Question Engineering), 2 voltas; 8º, Nélson Lobato (Semog Bravo Sport); 9º, Fábio Machado (ASK XC’R); 10º, Miguel Costa (Semog Bravo Sport).
Troféu Júnior de Kartcross: 1º, Lourenço Rocha (Semog White Shark), 4m56.641s (7 voltas); 2º, Afonso Couto (LBS RX01), a 2.999s; 3º, Eduardo Soares (Kincar Kin), a 8.922; 4º, Santiago Henriques (LBS SX01), a 12 voltas.