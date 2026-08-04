Uma decisão sobre a jornada de encerramento da temporada do WRC na Arábia Saudita será tomada até meados de setembro, segundo a FIA, que está a monitorizar de perto os acontecimentos no Médio Oriente. O WRC tem previsto disputar a final da temporada na Arábia Saudita entre 11 e 14 de novembro, mas o evento depende da estabilização da tensão no Médio Oriente.

O WEC já delineou o seu plano, deixando de parte a ida ao Médio Oriente, tal como o ALMS que decorrerá apenas em território europeu, enquanto a F1 irá aguardar também até setembro para tomar decisões sobre as rondas do Qatar e Abu Dhabi, apesar de já ter deslocado a ronda do Bahrein para a Malásia.

A responsável da FIA, Emilia Abel, confirmou que o organismo está a acompanhar de perto o impacto da situação no Médio Oriente sobre a final da temporada do WRC na Arábia Saudita: “Nesta fase, estamos a trabalhar muito de perto com o promotor para tentar encontrar o melhor caminho a seguir.” Abel sublinhou ainda a volatilidade do contexto, alertando que uma decisão positiva tomada num determinado dia pode deixar de ser válida pouco tempo depois: “Como todos sabemos, esta situação pode mudar muito rapidamente, e mesmo que tomemos uma decisão positiva num dia, pode acontecer que, na semana seguinte, a situação tenha mudado. Atualmente, estamos a discutir isto ativamente também com as equipas construtoras, porque, com base no que aconteceu noutros campeonatos, sabemos que isto também se pode tornar um condicionamento.” Quanto ao calendário para a decisão, Abel indicou: “Algures em meados de setembro seria o momento para tomar uma decisão, porque obviamente também estamos a trabalhar com a logística do campeonato.”

Questionada sobre a existência de planos de contingência para substituir o Rali da Arábia Saudita, caso o evento não se possa realizar, Abel respondeu que a prioridade continua a ser a sua concretização: “Por agora, continuamos a trabalhar arduamente para que se realize, de forma a mantermos o calendário atual do campeonato.” A responsável da FIA justificou esta postura com as escolhas já feitas pelos concorrentes do WRC2, que dedicaram parte dos seus programas a esta prova, acrescentando que “não é assim tão simples, e todos sabemos quão longo é o tempo de preparação necessário para organizar um evento do WRC.”