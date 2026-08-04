A Federação Internacional do Automóvel (FIA) escolheu o Circuito Internacional de Lousada para acolher a estreia mundial de uma prova noturna integrada num calendário internacional de Ralicross. O momento histórico terá lugar entre 11 e 13 de setembro, durante a derradeira do Campeonato da Europa FIA Euro RX 2026, que reunirá cerca de 70 pilotos de aproximadamente 20 nacionalidades.

A decisão dos títulos europeus acontece num fim de semana igualmente inédito para a modalidade, uma vez que o Euro RX adota, pela primeira vez, um formato de jornada dupla, com duas provas pontuáveis por categoria ao longo do evento. Estarão em disputa as vitórias em oito finais e os quatro títulos europeus de 2026.

O Circuito Internacional de Lousada, reconhecido internacionalmente pela espetacularidade e pela proximidade entre o público e a pista, será pela primeira vez palco de corridas disputadas sob iluminação artificial numa competição internacional FIA de Ralicross. O programa arranca na sexta-feira com treinos livres e as primeiras sessões de qualificação, prossegue no sábado com as restantes qualificações e culmina no domingo com as semifinais e as oito finais das quatro categorias.

Luís Marinho, presidente do Clube Automóvel de Lousada, sublinhou o significado deste momento para a região: “Lousada tem uma alma única. O Ralicross faz parte da nossa identidade e é com enorme orgulho que voltamos a colocar Portugal no centro das atenções do automobilismo internacional.” O dirigente destacou ainda o reconhecimento do trabalho conjunto entre o clube e a Câmara Municipal de Lousada, expressando a expectativa de ver “as bancadas completamente cheias” e de mostrar ao mundo o que considera ser “o público mais apaixonado do Ralicross.”

Inaugurado em 1984, o Circuito Internacional de Lousada recebeu o Campeonato da Europa de Ralicross entre 1991 e 2008 e voltou ao calendário mundial com a ronda inaugural do FIA World RX, em 2025. Nos últimos anos, o complexo tem beneficiado de um profundo processo de renovação, impulsionado pelo município local, voltando a afirmar-se como referência internacional da modalidade.

Os bilhetes para a ronda portuguesa do FIA Euro RX 2026 já se encontram disponíveis para venda, prometendo-se um espetáculo único, com todos os títulos ainda em aberto e um acontecimento inédito na história da modalidade.