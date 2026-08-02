Filipe Albuquerque disputou este sábado a sessão de qualificação para as 6 Horas de Road America. Ao volante do Cadillac V-Series.R #10 da Wayne Taylor Racing, o piloto português registou o sétimo tempo mais rápido da sessão.

A tabela de tempos refletiu os efeitos das recentes atualizações do Balance of Performance (BOP), que acabaram por penalizar o desempenho dos protótipos da Cadillac. Apesar das limitações evidentes no ritmo de qualificação, a equipa focou o trabalho no ajuste do carro para a corrida, com Albuquerque a demonstrar confiança de que a gestão de pneus, a consistência e a estratégia poderão ditar um desfecho diferente ao longo das seis horas de prova.

“Sabíamos que a qualificação iria ser exigente. As recentes alterações do ‘BOP’ deixaram os Cadillac numa posição mais vulnerável numa única volta lançada, e o sétimo lugar reflete exatamente esse cenário. No entanto, o nosso foco ao longo de todos os treinos esteve centrado na corrida. Conseguimos encontrar um bom equilíbrio no carro para ‘stints’ mais longos, garantindo maior estabilidade e consistência no ritmo. Estou confiante no trabalho da equipa e acredito que teremos armas para lutar pelas posições da frente.”

A corrida de 6 Horas de Road America do IMSA realiza-se este domingo, com o arranque agendado para as 16h30, com transmissão em direto na Sporttv4.