Paulo Neto (Skoda Fabia Rs Rally2) foi 15º no Rali da Madeira, adotando uma postura de salvaguarda para garantir a conclusão bem-sucedida da exigente prova madeirense. ‘Exorcizou’ o terrível acidente do ano passado, regressando a uma prova que gosta muito e que faz questão em disputar.

A prestação pautou-se pela gestão rigorosa do esforço humano e mecânico face às dificuldades do traçado insular. No rescaldo da participação, Paulo Neto fez um balanço positivo da experiência na Madeira e detalhou o desenrolar competitivo: “Foi bom, este é um rali espetacular, já cheguei a ponderar vir fazer o regional, porque gosto do povo, gosto da Madeira, gosto dos troços, portanto…”

O piloto abordou ainda os objetivos desportivos traçados inicialmente e a exigência física e técnica dos troços:

“Desportivamente correu dentro das nossas possibilidades. A ideia era andar no top 10, fizemos nono do CPR. Se não fosse o furo, talvez andássemos ali 7º, 6º. É um rali muito exigente, muito calor, muito físico é precisa muita concentração para não errar. Desportivamente, foi o que estávamos à espera, melhor é difícil para nós, já…”