Guenther Steiner, antigo diretor da equipa Haas de F1, afirmou que seria um “risco” para o desporto terminar a temporada num evento na Europa. A declaração surge no contexto de alterações ao calendário da F1 este ano, motivadas pela eclosão de um conflito no Médio Oriente, que levou ao adiamento dos Grandes Prémios do Bahrein e da Arábia Saudita, previstos para o início da época.

Bahrein muda-se para a Malásia

O Grande Prémio do Bahrein foi reagendado para o início de outubro, mas a corrida passa a realizar-se no Circuito Internacional de Sepang, na Malásia. Mas a reta final do campeonato poderá ter de ser alterada com as idas ao Qatar e Abu Dhabi dependentes da melhoria das tensões no médio oriente. Steiner sublinhou que a F1 está limitada quanto aos locais disponíveis para preencher mais datas no calendário.

Ao podcast Red Flags, explicou: “É simplesmente difícil porque não há muitos circuitos que consigam concretizar isto. Isto só foi possível porque o Bahrein ajudou.”

Foto: F1

Clima e finanças pesam na decisão

Com a Europa a entrar nos meses frios de inverno nessa altura, Steiner considera pouco viável um fim de semana de Grande Prémio nessas condições:

“Na Europa, em novembro e dezembro, não faz sentido correr. O risco associado ao clima é demasiado elevado. E depois é preciso ir para algum lugar onde faça sentido para as equipas irem, para que não estejam apenas a perder dinheiro. Tem de haver também receita. É um negócio. Por isso acho que vai ser difícil.”

“Fizeram aquilo, fizeram a Malásia para garantir que há pelo menos mais de 20 corridas. Certamente que, idealmente, o Stefano gostaria de um mínimo de 22, mas eu acho que é difícil encontrar um 22.º local para ir no final do ano.”

Segundo Steiner, a F1 enfrenta um desafio significativo para fechar o calendário de 2026 num local viável, tanto a nível climático como financeiro, caso não seja possível regressar ao Médio Oriente. A situação relativa ao destino final da temporada permanece sem desfecho conhecido.

Foto de capa: MPSA