Manuel Espírito Santo vai iniciar as 6 Horas de Road America a partir do oitavo lugar da grelha de partida entre os LMP2. A sessão de qualificação ficou a cargo do seu colega de equipa, Chris Cumming, depois das desafiantes sessões de treinos livres que antecederam a corrida.

O resultado da qualificação acaba por ser bastante positivo, considerando o cenário adverso enfrentado pela equipa nas sessões de preparação. No primeiro treino livre, a equipa Pratt Miller Motorsports debateu-se com sérios problemas de afinação do Oreca #73, o que condicionou o trabalho de pista. Já no segundo treino, a chuva impediu o normal trabalho de pista. Apesar de chegarem à qualificação não tão bem preparados como gostariam e sem a afinação ideal, Cumming conseguiu assegurar um lugar na quarta linha da grelha, garantindo uma base sólida para a corrida.

“Foi uma preparação muito atípica e longe do ideal” disse MES. “Tivemos muitos problemas no Oreca no primeiro treino e a chuva no segundo acabou por nos tirar a oportunidade de recuperar o tempo perdido. Tendo em conta este cenário, o oitavo lugar é um resultado bastante aceitável e deixa-nos numa posição razoável para lutar. Numa corrida de seis horas, o ritmo de corrida e a estratégia vão ser fundamentais. A equipa está a trabalhar no acerto do carro e estamos focados em fazer uma prova limpa para recuperar posições.”

As 6 Horas de Road America perspetivam-se assim como um enorme desafio para a recuperação de posições. A corrida pode ser acompanhada em direto na Sporttv4 a partir das 16h30 deste domingo.