Pedro Meireles (Skoda Fabia Rs Rally2) concretizou uma recuperação tática muito interessante ao longo das etapas, superiorizando-se nos duelos diretos do meio da tabela para encerrar a prova num positivo nono lugar na classificação geral e sexto no CPR. O experiente piloto demonstrou grande consistência, bom aproveitamento das capacidades da sua máquina e uma grande atitude competitiva.

A trajetória do piloto caracterizou-se por uma subida sustentada na tabela classificativa. Na PEC4, protagonizou um momento importante ao ganhar duas posições de rajada entre os concorrentes do Campeonato de Portugal de Ralis. Mais tarde, na PEC8, viu-se envolvido numa animada luta direta com o jovem Hugo Lopes pelas posições intermédias. Aproveitando uma classificativa do seu agrado na PEC11, aproximou-se ‘perigosamente’ do adversário direto, conseguindo finalmente ultrapassar Hugo Lopes, até que este reagiu e recuperou a posição depois de Meireles levantar demais o pó no derradeiro troço: “Estou contente. Diverti-me imenso, fiz um Rali da Madeira como já não fazia há alguns anos sem qualquer problema, o tempo ótimo, classificativas fantásticas, o carro impecável, portanto só tenho que estar satisfeito.”

O piloto destacou a forte ligação afetiva e familiar à região, apontando a Madeira como “um sonho” e “um jardim” que acompanha desde 1993. Olhando para as contas do CPR e para a luta travada em troço, comentou: “O CPR está bem, estivemos uma luta interessantíssima com, com o Hugo Lopes, ainda o consegui buscar, mas ele agora fez um forcing final e eu acho que geri um bocado mais a última classificativa, mas pronto. Tenho que lhe dar os parabéns, é de jovens como ele e como o meu sobrinho (Guilherme Meireles) o Gonçalo, que será feito com certeza o futuro dos, dos ralis nacionais e estará muito bem entregue com certeza.”

Em tom de brincadeira sobre a renovação geracional na modalidade, concluiu: “Porque os velhos já reza a história, mas enquanto pudermos, cá andamos para nos divertirmos” disse aos microfones da Antena 3 Madeira.