WRC, Sébastien Ogier: “Em Monte Carlo não preciso de dar 100% da performance do carro”

Sébastien Ogier vai estrear-se pela Toyota Gazoo Racing na ronda de Monte Carlo do WRC. O seis vezes campeão do mundo de ralis trocou a Citroen Racing pela Toyota em 2020, depois da equipa francesa ter saído do WRC.

Ogier já esteve a testar nos Alpes Franceses com o Yaris WRC e após os primeiros testes diz que estar num carro novo neste rali não é tão mau como se possa pensar:

“O Monte Carlo é um evento onde não é preciso dar 100% da performance do carro. É preciso é ser esperto na hora de escolher os pneus, percebendo sempre as condições em que estão as estradas.”

“O mais importante para mim é estar confortável com o carro em Monte Carlo. Não é fácil quando não conheces o carro, mas quanto mais confortável estás, mais confiante vais estar.”