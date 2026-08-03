Contrariando algumas teorias de que o incidente de Sébastien Ogier poderia ter acontecido por falha técnica, o diretor técnico da Toyota, Tom Fowler, confirmou que o Toyota GR Yaris Rally1 não apresentou qualquer falha mecânica antes do acidente que custou a liderança do Rali da Finlândia.

Já muito perto do final da SS17, Ogier não conseguiu evitar uma saída de pista numa secção muito rápida, o que levou a um violento acidente. Ogier e o seu navegador Julien Ingrassia foram transportados para o hospital e fizeram exames de precaução, mas a dupla está bem.

Fowler procurou desmontar teorias sobre uma possível avaria mecânica, afirmando que o carro se encontra na oficina da equipa com “todas as quatro rodas ainda a apontar na mesma direção”. O responsável técnico acrescentou que “o sistema de suspensão e a mecânica do carro estão totalmente funcionais”, sublinhando que a análise de dados feita imediatamente após o regresso do carro apontou apenas para um fator: Ogier levaria “um pouco mais de velocidade do que talvez os outros” naquele ponto da estrada.

Segundo Fowler, o principal aspeto a considerar é a configuração daquele troço, uma combinação de curvas à esquerda e à direita percorrida a grande velocidade, onde as margens de erro são mínimas:

“Como se sabe que aquele lugar da estrada é uma curva combinada: esquerda, direita, muito rápida. E assim que se tem qualquer tipo de situação de sobreviragem, já se está a apontar na direção errada para a próxima parte da combinação. As margens são incrivelmente pequenas. Não estamos a falar de ele ter ido demasiado rápido. É mais uma situação de alguns km/h e começa-se a perder a traseira.” Fowler confirmou que a equipa inspecionou o carro juntamente com a FIA na manhã seguinte, com tudo em funcionamento normal.

O diretor técnico elogiou também a robustez dos atuais carros Rally1, destacando que a filosofia dos regulamentos de segurança assegurou que o cockpit permaneceu em condição imaculada, “sem uma única intrusão, sem um único dano” apesar do impacto violento sofrido pelo carro.

Questionado sobre a participação de Ogier na próxima ronda do WRC, no Paraguai, no final do mês, Fowler confirmou que a construção e entrega do carro do piloto mantêm-se dentro do previsto, tendo em vista o regresso do campeão francês. Fowler afirmou: “Tal como estão as coisas neste momento, não estamos a planear fazer quaisquer alterações à inscrição.” Recordou ainda que Ogier já tinha discutido antes desta prova a intenção de otimizar o número de ralis que pode disputar no resto do ano. Fowler ressalvou, no entanto, que existe também um lado pessoal a considerar, uma vez que o corpo de Ogier sofreu um elevado número de forças g, o que motivou os exames médicos realizados no sábado.