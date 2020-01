E-Prix Santiago: Mitch Evans conquista a pole position. Félix da Costa 10º

Com as temperaturas de pista a rondar os 41ºC, as condições no circuito de Parque O’Higgins para o E-Prix de Santiago, no Chile, foram muito difíceis. No fim, foi piloto da Jaguar, Mitch Evans, que conquistou a pole position. O piloto da Nova Zelândia fez um tempo de 1:04.827s, ficando com uma vantagem de 0.275s para a segunda posição.

A partilhar a primeira linha da grelha de partida fica o alemão Maximilian Ghunter (BMW I Andretti Motorsport) a 0.275s de Evans. Terceira posição para Pascal Wehrlein (Mahindra Racing) a 0.818s.

António Félix da Costa (DS Techeetah) ficou no grupo 3 de qualificação para o E-Prix de Santiago. O português não conseguiu ir à SuperPole, mas terminou na frente do seu companheiro de equipa, o bicampeão, Jean-Eric Vergne (DS Techeetah).

Félix da Costa arranca assim de 10º lugar, fazendo um tempo de 1:05.574s, sendo mais rápido 0.051s do que Vergne, que sai do 11º lugar.

Ao envolver-se numa colisão com a parede no final do segundo treino livre, Ma Qing Hua (NIO 333) não conseguiu partir para a qualificação. Assim, o chinês parte da última posição para a corrida.