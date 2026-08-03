Por Pedro Junceiro

A Leapmotor apresentou na China o A05 (B03 é a designação global), berlina compacta proposta apenas com motorizações elétricas e que combina desenho moderno, eficiência energética e muitas tecnologias que a marca classifica como “inteligentes”. Este segmento B representa mais um passo na estratégia de eletrificação do fabricante chinês parceiro do segundo maior construtor europeu (Stellantis) e também contará com um papel relevante nos planos de expansão internacional da marca.

O A05 (B03) materializa a filosofia da Leapmotor de democratizar o acesso a soluções tecnológicas de ponta, aliando a imagem atrativa a um interior tão funcional como versátil. Com 4,175 m de comprimento, 1,790 m de largura, 1,560 m de altura e 2,605 m entre eixos, este modelo com dimensões muito compactas propõe um aproveitamento supereficiente do espaço interior. Mais: segundo a marca, luminosidade, qualidade percebida dos materiais e opções de personalização também são argumentos do habitáculo de carro pensado para um público mais jovem.

No habitáculo, para mais versatilidade, bancos flexíveis, diversas soluções de arrumação e dois níveis de fixação da plataforma de carga da bagageira. No mercado chinês, o A05 está disponível com duas baterias LFP, com 39,8 kWh e 53 kWh de capacidade, que permitem autonomias de até 405 km e 510 km, respetivamente. As motorizações apresentam potências moderadas: 95 cv (70 kW) na versão de entrada, 122 cv (90 kW) na mais potente.

Opcionalmente, este modelo pode apresentar-se equipado com sensor LiDAR, instrumento para reforço dos sistemas avançados de assistência à condução e da segurança ativa — uma solução ainda pouco comum neste segmento. A chegada ao mercado europeu está prevista para 2027, altura em que deverão ser conhecidos mais detalhes técnicos e as especificações adaptadas às exigências da região.