David Richards critica ‘lutas tolas’ na era híbrida da Fórmula 1

O antigo diretor de equipa da Benetton e da BAR, David Richards, criticou as ‘lutas tolas’ que ofuscaram a eficiência da era turbo-híbrida da Fórmula 1. A falar numa das sessões do Autosport International, Richards realçou a importância de promover mudanças positivas no desporto motorizado.

“Os motores da Fórmula 1 são gemas de engenharia. São absolutamente sensacionais. Mas, o que é que o Bernie Ecclestone fez? Disse que não gostava do som deles, entre outras coisas. Colocou-os em baixo…”

“Isso fez com que se olhasse de forma diferente para a tecnologia excelente que eles nos dão. Essa posição foi tão estúpida. ‘Deram um tiro no pé com essa posição’.”

“Agora, estamos prestes a lançar o karting elétrico no Reino Unido, estamos a olhar para diferentes combustíveis sustentáveis, em categorias diferentes.”

“Os políticos tendem a ter mensagens simples e dizem apenas: ‘a eletricidade é a resposta, carros elétricos, vamos por esse caminho’. Mas, temos tantas outras tecnologias para explorar e, a longo prazo, suspeito que vamos encontrar uma tecnologia diferente do hidrogénio.”