A Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal concluiu o Rali da Madeira com um resultado sólido nas contas do Campeonato de Portugal de Ralis, ao colocar Pedro Almeida e António Costa no terceiro lugar entre os concorrentes do CPR.

A dupla realizou uma prova de grande consistência, mantendo sempre a gestão do campeonato como prioridade. Num rali de competitividade elevadíssima e margens apertadas, a dupla da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal soube manter-se regular, crescer ao longo da prova e garantir um importante terceiro lugar no CPR.

Depois de um arranque que deixou Almeida algo afastado dos primeiros lugares, o piloto começou a colocar o seu ritmo na estrada e, após a PEC 3, já seguia no terceiro posto entre os pilotos do Campeonato de Portugal de Ralis. A partir desse momento, sustentou um duelo intenso com Ricardo Teodósio, numa das lutas mais interessantes entre os pilotos nacionais presentes na Madeira, tentando cimentar o seu lugar no pódio.

No derradeiro dia de competição na Pérola do Atlântico, Almeida mostrou mais ritmo e colocou um ponto final nas dúvidas, tendo ainda vencido as especiais 12 e 14, o que terminou a discussão pelo pódio. À medida que os quilómetros avançaram, o piloto consolidou a posição com uma atuação cada vez mais segura, ficando apenas a 0,4 segundos de pontuar na Power Stage. Ainda assim, sai da Madeira com o quarto pódio consecutivo, mas o sentimento não era de satisfação no final da prova, com o piloto a reconhecer que não encontrou o as sensações que procurava no primeiro dia, o que complicou as contas do resto da prova:

“Não saímos da Madeira satisfeitos, porque o rali não correu como pretendíamos. Tivemos um primeiro dia muito irregular, nunca me senti totalmente confortável com o carro, e isso fez-nos perder um tempo que, numa prova tão rápida e exigente, foi impossível recuperar no segundo dia. Ainda assim, conquistámos mais um pódio no Campeonato de Portugal de Ralis e somámos pontos importantes, embora aquém das nossas ambições. Agora, o foco está já na próxima prova. Temos demonstrado que somos capazes de fazer melhor e é nisso que, com toda a equipa, vamos continuar a trabalhar.”

O terceiro lugar reforça a posição da dupla nas contas do campeonato, com a vice-liderança consolidada e o foco no topo da tabela.