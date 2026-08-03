Mattia Binotto, diretor da equipa Audi de Fórmula 1, deu uma indicação sobre o alinhamento de pilotos para 2027, em plena onda de rumores sobre uma possível transferência de Carlos Sainz para a equipa. Sainz está atualmente a avaliar as suas opções, depois de a Williams, equipa à qual se juntou em 2025, atravessar dificuldades em 2026 na sequência da alteração regulamentar.

Atualmente, a Audi conta com o experiente Nico Hülkenberg ao lado do jovem Gabriel Bortoleto nos dois carros da equipa. Apesar de se pensar que ambos os contratos terminariam no final de 2026, Bortoleto revelou recentemente que o seu acordo se prolonga até ao final de 2027. Os dois pilotos têm ajudado a Audi a alcançar o oitavo lugar no campeonato de construtores, na sua primeira época como equipa de F1 e fabricante.

Quem vai correr pela Audi em 2027?

Binotto afirmou que a equipa precisa, por agora, de estabilidade no alinhamento de pilotos, e que tanto Hülkenberg como Bortoleto continuarão na equipa em 2027. Sobre a ligação de Sainz à Audi, Binotto disse à Racing News 365:

“Carlos é certamente uma pessoa que conheço muito bem, e é de certa forma fácil e óbvio associá-lo à Audi, mas só posso dizer que estou muito satisfeito com o alinhamento que temos.” O diretor da equipa acrescentou ainda uma perspetiva sobre a dupla atual de pilotos: “Muitas vezes, quando se fala do Gabriel e do Nico, o que ouço é que é uma boa mistura entre experiência e, por outro lado, o piloto jovem. Em vez disso, eu avaliá-los-ia de forma diferente. São dois pilotos muito rápidos, e estou contente porque são pilotos rápidos, ambos, por isso temos um bom alinhamento.”

Com estas declarações, Binotto sinaliza que a Audi pretende manter Hulkenberg e Bortoleto como dupla de pilotos em 2027, afastando por agora a hipótese de uma chegada de Sainz à equipa. O futuro do espanhol continua, no entanto, por definir, com a sua permanência na Williams em aberto face às dificuldades da equipa em 2026.

Foto: MPSA