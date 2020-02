WRC: Rali da Suécia ainda sem decisão

A falta de neve está a ameaçar o Rali da Suécia e o cancelamento da prova está em cima da mesa.

Era esperada uma decisão ontem, mas os organizadores decidiram esperar mais algum tempo na esperança que caia mais alguma neve. No final da semana passada as imagens que chegavam dos troços não eram animadoras, mas com a neve a aparecer finalmente, há ainda alguma esperança de que a prova não seja cancelada.

O CEO do Rally da Suécia, Glenn Olsson, disse: “A neve caiu na região do rally nos últimos dias. Mas o clima mais quente que o habitual nesta época e as previsões meteorológicas atuais continuam a causar preocupações quanto ao estado dos troços para permitir que o evento prossiga. como planeado.”

“A FIA realizará uma inspeção no local das etapas no início desta semana. Continuamos a examinar todas as formas possíveis para garantir que o rali avance. As condições estão a ser monitorizadas constantemente e a situação será reavaliada com todas as decisões necessárias a serem tomadas nesta semana. Para aumentar as hipóteses do evento do WRC, o evento histórico do Rally da Suécia foi cancelado hoje (4 de fevereiro).”

Se o cancelamento da prova se tornar numa realidade será um rude golpe para o campeonato do mundo de ralis que já viu ser cancelada ronda australiana no final da época passada devido aos incêndios florestais, assim como o Rali do Chile 2020, devido a situação de instabilidade que se vive no país.