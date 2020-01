WRC, Esapekka Lappi: “O Fiesta é um carro onde estou confortável e que me é fácil de pilotar…”

Esapekka Lappi está confiante que será rápido na estreia pela nova equipa, a M-Sport Ford, no Campeonato do Mundo de Ralis, no Rali de Monte Carlo. O finlandês para 2020 vai correr com o Ford Fiesta WRC da equipa britânica, depois do abandono da competição por parte da Citroen Racing.

“Sabiamos que teríamos alguns desenvolvimentos no C3 WRC, na parte aerodinâmica. O carro iria ser competitivo, mas ainda estaria com dificuldades no asfalto. Mas, certamente serei rápido com a M-Sport este ano no Ford Fiesta WRC.”

“O Fiesta é um carro muito bom para mim, pelo menos no asfalto. Nos primeiros quilómetros que fiz em Greystoke senti-me bem. É um carro onde estou confortável e é fácil de pilotar.”

“As condições de testes foram difíceis. Estivemos na mesma estrada que o Teemu tinha usado um dia antes, por isso tínhamos a terra das bermas na estrada, o que é mais realístico das condições de Monte Carlo.”

“Todos sabemos que Monte Carlo não é sobre a velocidade de ponta do carro. É importante fazer boas escolhas de pneus, nos momentos certos.”