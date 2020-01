Rali de Monte Carlo: Mads Ostberg na frente do WRC 2

Mads Ostberg, aos comandos do único Citroën C3 R5 ‘oficial’ em prova, tinha cedo reclamado para si uma ligeira vantagem após os dois troços de abertura deste Rali de Monte Carlo, ainda na quinta-feira. No entanto, o seu árduo trabalho ficou desfeito quando bateu numa barreira durante a primeira etapa e furou uma das rodas traseiras. Com essa situação, Østberg e Torstein Eriksen perderam mais de dois minutos ao parar para o trocar a roda, facto que promoveu Ole Christian Veiby (Hyundai) à primeira posição.

Mas a presença de Veiby na frente também foi sol de pouca dura. Numa cruel reviravolta do destino, seu Hyundai i20 R5 também sofreu um furo na especial de Curbans-Venterol 2 (SS6). E Mads Østberg estava logo ali, retomando a liderança da categoria ainda que por apenas 13,9 segundos, no final do dia: “Estou contente por ter passado por este dia, já que tive um início muito complicado e claro, fiquei desiludido por ter furado. Conheço este rali bem, e sei que há sempre uma hipótese de algo acontecer, por isso estou feliz por estar de volta à liderança e agora vamos continuar a forçar”, disse.

As equipas à sua volta tiveram todas pequenos, com Nikolay Gryazin manter o seu i20 R5 na estrada, terminando o dia em terceiro, enquanto Adrien Fourmax foi outra das vítimas de furos, chegando ao parque de assistências de Gap em quarto.

O homem da M-Sport/Ford Rhys Yates completou o Top 5, desfrutando da experiência adquirida durante a sua estreia nas estradas escorregadias de asfalto do Rali de Monte Carlo.