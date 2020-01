WRC, Rali de Monte Carlo, Ott Tänak: “Estamos bem…”

O susto foi muito grande, mas ao contrário do que sucedeu com o ‘Titanak’, quando no Rali do México de 2015, uma quebra de suspensão levou o estónio a cair com o seu Ford Fiesta WRC para dentro de um lago, com Tanak e Raigo Molder, navegador da altura, a apanharem um valente susto e a terem de mostrar bem os seus dotes de nadadores, depois de saírem do carro com este quase totalmente submerso.

Se nessa altura apanharam um susto valente, neste Ott Tanak e Martin Jarveoja (atual navegador) também, mas a verdade é que tudo sucedeu muito mais rapidamente.

Numa zona que rodavam a velocidades muito elevadas, numa ligeira esquerda, num local de acesso a uma casa particular, uma há ligeira lomba e respetiva compressão da suspensão, desequilibrou o carro, que ao ir à berma aquela velocidade levou a que o piloto já não o conseguisse ‘agarrar’, o que resultou numa saída em frente, a cerca de 180 Km/h, para um aterro, com o Hyundai i20 R5 a bater de frente no chão, depois de um longo voo, de cerca de 30 metros. A partir daí capotou várias vezes sobre as árvores, derrubando mesmo uma bem grande. Para piorar a questão, um pouco mais à frente havia uma ribanceira, com uma estrada secundária, o que levou o carro a cair de uma altura de cerca de 20 metros até à estrada, em capotanços sucessivos.

A transmissão do WRC depressa tirou as imagens do ar, mas na realização percebeu-se de imediato que tanto Tanak quando Jarveoja saíram quase de imediato do carro e apesar de ‘chocalhados’, nada de grave parecia ter-lhes sucedido, o que se confirmou no hospital de Gap, para onde a dupla foi transportada, algo que é obrigatório em casos destes, mantendo-se a dupla no hospital durante a noite para observação.

Ott Tanak já teve muitos, mas este foi claramente o pior acidente da sua carreira nos ralis: “Ficámos no hospital por precaução, o Martin e eu estamos bem, a recuperar bem e em breve estaremos em boa forma” disse Tanak.