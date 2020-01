Eric Camilli na frente do WRC 3

No WRC 3, que este ano são os R5 ‘privados’, os primeiros lugares foram dominados por franceses. Eric Camilli manteve a liderança desde o primeiro troço de sexta-feira, e terminou o dia com uma vantagem de 57,8 segundos sobre Nicolas Ciamin. No entanto, nem tudo foram ‘rosas’, já que os problemas de travagem durante a tarde, adicionaram dificuldades ao desafio: “Tive um pequeno problema com os travões e tenho que andar a bombear quase sempre. Tentei forçar para não perdermos muito tempo”, explicou o piloto do C3 R5.

Outro piloto de um C3 R5, Yoann Bonato, teve uma prova suave em cada troço, e terminou a etapa de sexta-feira em terceiro, com Yohan Rossel, em carro semelhante, apenas 5,0 segundos mais atrás, em quarto. Grégoire Munster completou os cinco primeiros e teve um bom andamento no seu Skoda Fabia R5 Evo.

Condições traiçoeiras e placas de gelo apanharam várias equipas desprevenidas, incluindo Umberto Scandola, que teve a sorte de não capotar o seu i20 R5, mas bateu forte de frente. Outras baixas do dia incluíram Paulo Nobre e Stéphane Sarrazin, que sofreram ambos saídas de estrada.