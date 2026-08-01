A penúltima especial do dia trouxe dose redobrada de drama. Sébastien Ogier / Julien Ingrassia (Toyota GR Yaris Rally1) não evitaram uma violenta saída de estrada a pouco menos de mil metros do fim do troço de Västilä, na segunda passagem do dia por esta especial.
Ogier liderava na geral e defendia-se do ataque de Sami Pajari / Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally1), que durante a tarde foi tentando chegar-se ao colega de equipa. A distância entre ambos mantinha-se nos 20 segundos e na rapidíssima especial de Västilä, Ogier perder o controlo do GR Yaris Rally1, numa saída muito violenta.
Através das redes sociais, a Toyota anunciou que a tripulação saiu do carro. Ambos estarão conscientes e a ambulância terá sido pedida para Ogier. Aparentemente ambos estarão bem. Mais informações assim que possível:
ℹ️ Car #1 has gone off the road in SS17. Seb and Julien are both out of the car. Further updates will be provided when available.— TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) August 1, 2026
Pajari foi assim o mais rápido nesta PEC17 em que assistimos à mudança de liderança, com Elfyn Evans / Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) em segundo, a ficar a 0,1 seg. do tempo de Pajari. Oliver Solberg / Elliott Edmondson (Toyota GR Yaris Rally1), fizeram o terceiro tempo, a 2,8 segundos da referência, com Adrien Fourmaux / Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) e Takamoto Katsuta / Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) a completar o top 5 nesta especial
Nas contas da geral, Pajari lidera com 45 segundos sobre Solberg e Fourmaux está a 1min38seg, o mesmo tempo de Evans que igualou o homem da Hyundai e está agora na discussão pelo pódio. Katsuta é quinto, à frente de Josh McErlean / Eoin Treacy (Ford Puma Rally1) e Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) .
Resultados AQUI