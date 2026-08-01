Sami Pajari / Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally1) terminaram este terceiro dia do Rali da Finlândia na liderança do rali. A jogar em casa, a dupla da Toyota herdou o primeiro lugar após o acidente de Sébastien Ogier / Julien Ingrassia (Toyota GR Yaris Rally1), que lideravam o rali antes da violenta saída de estrada. Pajari está a 60,04 km, divididos por duas especiais, do triunfo no seu rali, tendo de gerir uma vantagem de 46,4 segundos.

O dia de hoje no Rali da Finlândia foi marcado por mudanças dramáticas na classificação e vários acidentes graves entre os principais candidatos.

O filme do dia

As hostilidades começaram na especial de Parkola (PEC11), onde Elfyn Evans / Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) venceram o troço e reduziram a vantagem de Sébastien Ogier na liderança para 13 segundos. Na PEC12, o jovem finlandês Sami Pajari venceu a classificativa, embora Ogier tenha conseguido dilatar ligeiramente a sua margem para 13,8 segundos. Contudo, o final da manhã (PEC14) trouxe o caos: Elfyn Evans sofreu um capotamento violento, conseguindo apenas continuar em prova devido à ajuda de fãs que empurraram o seu carro de volta à estrada, o que resultou numa perda de quase dois minutos. O momento acabou por ser caricato, pois o próprio pai de Evans ajudou a empurrar o carro para fora da valeta. O carro estava bastante danificado, mas a Toyota fez um trabalho estupendo e conseguiu deixá-lo pronto para os troços da tarde, onde Evans voltou a ser competitivo. No mesmo troço, o letão Mārtiņš Sesks capotou e foi forçado a abandonar quando lutava por uma posição no top 5.

No início da tarde, Sami Pajari lançou um forte ataque, vencendo a PEC15 e reduzindo a distância para Ogier para 20,5 segundos, tirando pouco mais de dois segundos à vantagem anteriormente registada. O veterano francês respondeu na PEC16, vencendo o troço e mantendo uma vantagem de 20,9 segundos sobre o finlandês, enquanto Oliver Solberg se mantinha isolado no terceiro lugar da geral.

PEC 17 determinante

O dia terminou de forma chocante na especial de Västilä (PEC17). Sébastien Ogier, que liderava confortavelmente, sofreu uma saída de estrada muito violenta, perdendo o controlo do seu Toyota GR Yaris Rally1. Ambos os pilotos estão bem e foram encaminhados para o hospital para exames complementares, mas o susto foi grande. Com o líder fora de prova, Pajari herdou a liderança do rali à entrada para a última especial do dia.

A PEC18, segunda passagem por Leustu, sorriu a Evans, na mesma especial onde, no final da manhã, ia deitando tudo a perder. O britânico foi 1,8 segundos mais rápido que Pajari, com Oliver Solberg / Elliott Edmondson (Toyota GR Yaris Rally1) a ficar com o terceiro posto, à frente de Adrien Fourmaux / Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) e Takamoto Katsuta / Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1).

🚨 El ACCIDENTE de Seb OGIER que lo deja OUT del #SectoRallyFinland 🇫🇮#WRC pic.twitter.com/E75lKOmQ29 — Diegote 🚀🚀 (@DiegoteSimracer) August 1, 2026

As contas no final do terceiro dia de prova

Assim, nas contas da geral no final deste penúltimo dia de prova, Pajari lidera com 46,4 segundos de vantagem para Solberg. Pajari fez o que lhe competia e tentou pressionar Ogier. Em condições normais, o pódio estaria praticamente garantido, mas o azar de Ogier abriu as portas a um potencial triunfo marcante para a carreira do jovem piloto da Toyota. Solberg é segundo, num dia em que estava demasiado longe dos pilotos da frente para tentar algo mais, mas também longe da pressão dos adversários mais atrás. Preferiu gerir o ritmo e preparar o ataque de domingo, que pode valer pontos importantes. Evans é terceiro, depois de ter superado Fourmaux. O erro no final da manhã retirou-o das contas da vitória, que está já a 1min36,3seg., mas o terceiro lugar pode representar uma excelente operação, dadas as circunstâncias. Fourmaux é quarto, a 3,8 segundos de Evans, e mostrou aqui e ali ritmo equivalente ao do Toyota. É o melhor Hyundai e tem dois troços para tentar regressar ao top 3. Katsuta completa o top 5, ele que entrou neste dia já muito longe das contas mais relevantes da prova, à frente de Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), que foi aproveitando os azares alheios para subir na classificação, sem nunca se mostrar muito contente com o seu carro. Josh McErlean / Eoin Treacy (Ford Puma Rally1) está em sétimo, completando os primeiros classificados da prova, num dia em que terminou com um sorriso e se divertiu.

Cambalhota no WRC2

Nos Rally2, a tarde também terminou de forma surpreendente. Robert Virves / Jakko Viilo (Škoda Fabia RS Rally2) lideravam nos RC2 e no WRC2, mas a PEC17 acabou por despromover a dupla. Os tempos atribuídos após a especial cancelada são a resposta à queda da dupla. Virves, que parou para ajudar Ogier, ficou com 9:19.1, com Teemu Suninen / Jarmo Lehtinen (Toyota GR Yaris Rally2) e Jari-Matti Latvala / Juho Hänninen a ficarem com o tempo atribuído de 8:53.5. Virves, que estava mais lento na PEC17, com um problema num pneu, tinha liderado os RC2 e o WRC2 durante todo o dia, mas com este golpe, caiu na tabela.

Assim, na liderança dos RC2 está Latvala, com 12 segundos de vantagem para Suninen e 12,9 segundos para Virves. Lauri Joona / Antti Linnaketo (Škoda Fabia RS Rally2) são quartos, a mais de um minuto da referência, com Jaspar Vaher / Rait Jansen (Toyota GR Yaris Rally2) a completarem o top 5 da geral. Nas contas do WRC2, é Suninen o líder, com 0,9 segundos de vantagem para Virves e Joona a 50,5 segundos do topo da tabela. Vaher está a 7,7 segundos do pódio e poderá tentar amanhã lá chegar.

O dia de amanhã reserva apenas uma dupla passagem por Himos-Jämsä, um troço de 30,02 km, onde tudo se decide. Pajari tem uma boa margem para gerir e tem a vitória à mão de semear.

Resultados AQUI

Foto: Toyota