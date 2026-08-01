O Grupo Volkswagen, o maior fabricante europeu de automóveis e o número dois mundial, está a redefinir a estratégia industrial na Europa, com o objetivo de passar a atribuir a produção futura de carros com base prioritária nos custos de produção, em detrimento das preferências individuais das marcas que integram o consórcio. Esta mudança representa uma alteração estrutural na forma como o construtor gere a sua rede de fábricas, num contexto de pressão para aumentar a rentabilidade e reduzir o excesso de capacidade.

De acordo com Christian Vollmer, diretor de produção do consórcio, as decisões passarão a ser tomadas em conjunto com o departamento financeiro, tendo como principal critério “o que é melhor para a empresa”, com o objetivo de garantir que as unidades mais competitivas (leia-se com custos mais baixos) atinjam níveis mais elevados de utilização nos próximos anos. O Grupo Volkswagen estabeleceu como meta um custo médio de produção inferior a 3000 € por carro – atualmente, esse valor situa-se cerca de 1000 €, mesmo depois de conseguida uma redução de 20% nos custos nas fábricas alemãs.

As diferenças entre unidades são muito significativas. As fábricas da Skoda na República Checa já cumprem o objetivo definido pelo grupo, com destaque para a unidade de Kvasiny, que opera com custos cerca de um terço abaixo da referência. As instalações de Bratislava, na Eslováquia, e de Gyor, na Hungria, pertencentes, respetivamente, à Volkswagen e à Audi, também estão posicionadas entre as mais eficientes do consórcio.

Em contraste, algumas fábricas alemãs apresentam custos muito mais elevados. A unidade de Zwickau, por exemplo, infraestrutura dedicada a carros equipados com motorizações elétricas, aproxima-se dos 4000 €, enquanto a fábrica de Hannover apresenta custos ainda maiores. Outras unidades, como Emden, Neckarsulm e Wolfsburg, situam-se entre estes extremos. Isto demonstra dificuldade crescente de aproximar os custos na Alemanha aos registados na Europa Central e de Leste.

Substituto do ID.4 na República Checa

Esta nova abordagem aumenta a probabilidade de transferência de produção para países com custos mais baixos. Um dos cenários em análise envolve a próxima geração do Volkswagen ID.4, SUV elétrico que poderá vir a adotar a designação ID. Tiguan após uma profunda atualização. De acordo com fontes, a produção será transferida de Emden, na Alemanha, para a República Checa.

Esta reestruturação surge num contexto de redução da procura, razão que obriga o grupo a adotar medidas de combate ao excesso de produção. A Volkswagen prevê uma procura anual na ordem dos 9 milhões de automóveis, número abaixo dos

cerca de 12 milhões de capacidade instalada antes da pandemia. Em dois anos, o grupo já eliminou cerca de 2 milhões de unidades, com cortes significativos na China e medidas de reestruturação na Europa. Existem novas reduções em curso.

Espanha e Portugal não entram no plano

A empresa pretende evitar o desmantelamento de fábricas, mesmo falando-se no encerramento provável de quatro, todas na Alemanha. As mudanças estruturais implementadas incluem o encerramento de linhas de produção e a reconversão de unidades industriais. Entre os exemplos mais recentes, o fim da produção automóvel em Dresden, na fábrica da Audi em Bruxelas e, a partir do próximo ano, em Osnabrück (decorrem negociações com empresas do setor da defesa para a utilização futura da unidade).

Diversos fatores políticos poderão influenciar o processo. Fábricas como Wolfsburg, Hannover e Emden beneficiam do apoio do estado da Baixa Saxónia, um dos principais acionistas do consórcio, enquanto outras unidades, como Zwickau e Neckarsulm, são apresentadas como muito vulneráveis no contexto da reorganização industrial em curso na Europa, que não é penalizadora para as infraestruturas que o consórcio detém em Espanha e Portugal (Autoeuropa), pelo menos no curto prazo.