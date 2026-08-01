A derradeira especial do Rali da Madeira avança com o piloto madeirense Miguel Nunes (Skoda Fabia Rally2 Evo) solidamente instalado no comando da classificação geral, dispondo de uma confortável vantagem de 32.5 segundos sobre o seu perseguidor mais direto, João Silva (Toyota GR Yaris Rally2). Na terceira posição absoluta, Armindo Araújo (Skoda Fabia Rs Rally2) prossegue a 16.7 segundos de distância, mantendo o controlo absoluto e a liderança isolada no Campeonato de Portugal de Ralis (CPR).

A luta pelo quarto lugar e as posições intermédias do top 10

Nos lugares imediatos do pódio, a emoção concentra-se no duelo cerrado pelo quarto posto. Miguel Caires (Skoda Fabia Rs Rally2) conseguiu superiorizar-se a Rúben Rodrigues (Toyota Gr Yaris Rally2) ao longo das classificativas, defendendo uma margem mínima de apenas 0.7 segundos face às insistentes tentativas de reação do piloto açoriano rumo ao último troço.

Mais abaixo na tabela cronometrada, Pedro Almeida (Toyota Gr Yaris Rally2) ocupa o sexto lugar e o terceiro posto do CPR, assegurando uma posição bastante estável, tal como Ricardo Teodósio (Citroen C3 Rally2), que se mantém firme na sétima posição. A fechar o lote dos dez primeiros, Pedro Meireles (Skoda Fabia Rs Rally2) é oitavo, na frente de Diego Ruiloba (Citroen C3 Rally2), que logrou ultrapassar Hugo Lopes (Hyundai I20 Rally2) na última especial.

O fecho da tabela e o domínio parcial de Kris Meeke

As posições seguintes englobam Guilherme Meireles (Skoda Fabia Rally2 Evo) no décimo primeiro posto e Diogo Marujo (Skoda Fabia R5 Evo) logo atrás, antecedendo Alexandre Camacho (Skoda Fabia Rs Rally2) e Paulo Neto (Skoda Fabia Rs Rally2), que roda na décima quinta posição. Em termos de triunfos parciais, Kris Meeke (Toyota Gr Yaris Rally2) voltou a rubricar o melhor tempo na especial, confirmando o seu andamento forte e isolado na conquista de troços nesta fase final do rali.