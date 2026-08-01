Juha Kankkunen, responsável da Toyota, falou aos microfones do canal oficial do WRC e deu boas notícias sobre o acidente de Sébastien Ogier e Julien Ingrassia. A dupla gaulesa esteve envolvida no forte incidente na PEC17, numa saída de estrada aparatosa e assustadora. Segundo informações que a Toyota foi dando, os pilotos saíram pelos próprios meios, foram encaminhados para unidades hospitalares para a realização de exames complementares de precaução. O piloto Sébastien Ogier foi transportado de helicóptero para um hospital local, enquanto o navegador Julien Ingrassia seguiu de ambulância.

Kankkunen esclareceu que ambos estão bem e que foi maior o susto do que as consequências físicas:

“Entrámos em contacto com eles, falámos com eles e agora estão bem, mas estão mais chocados do que qualquer outra coisa. Não há nada partido, mas estão no helicóptero a caminho do hospital para fazerem exames, o que é muito importante depois deste tipo de acidente, de qualquer forma. Ainda não sei qual foi a razão. Se foi algo técnico ou algo do género, mas ele não precisava de ir a fundo de qualquer forma, por isso algo terá acontecido. Vamos esclarecer isso mais tarde, mas as coisas são assim mesmo”.