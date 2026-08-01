Começam a chegar as primeiras notícias do incidente de Sébastien Ogier / Julien Ingrassia (Toyota GR Yaris Rally1). Ogier liderava na geral e defendia-se do ataque de Sami Pajari / Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally1), que durante a tarde foi tentando chegar-se ao colega de equipa. A distância entre ambos mantinha-se nos 20 segundos e na rapidíssima especial de Västilä, Ogier perder o controlo do GR Yaris Rally1, numa saída muito violenta.
A Toyota já confirmou que a tripulação já está fora carro e, aparentemente, está tudo bem com a dupla. A ambulância foi chamada ao local para Ogier, mas as primeiras notícias são animadoras.
Ogier Crash IG@marekonthestage #WRC #SectoRallyFinland pic.twitter.com/0XgFrRhDuo— Jakub Horešovský (@JakubHoreovsk) August 1, 2026
ℹ️ Car #1 has gone off the road in SS17. Seb and Julien are both out of the car. Further updates will be provided when available.— TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) August 1, 2026
🚨 El ACCIDENTE de Seb OGIER que lo deja OUT del #SectoRallyFinland 🇫🇮#WRC pic.twitter.com/E75lKOmQ29— Diegote 🚀🚀 (@DiegoteSimracer) August 1, 2026
Atualização
Pouco mais de meia hora depois do acidente a Toyota deu mais informações sobre o estado de saúde dos pilotos. Segundo a marca nipónica, numa publicação nas suas redes sociais, os dois membros da tripulação do carro #1 estão bem,
“Tanto o piloto como o co-piloto conseguiram sair do carro sem ajuda. Ambos estão conscientes e, de um modo geral, bem, e serão transportados para o hospital para exames complementares”.
Update: Both driver and co-driver were able to get out of the car unassisted. They are both conscious and generally OK, and will be transported to hospital for further checks.— TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) August 1, 2026
Foto: WRC