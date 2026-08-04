A Opel confirmou oficialmente a contratação do piloto francês Théo Pourchaire como o seu primeiro piloto para a Opel GSE Formula E Team, marcando a entrada do jovem de 22 anos no Campeonato do Mundo de Fórmula E .

Théo Pourchaire descreveu a integração na Opel GSE Formula E Team como um passo significativo na sua carreira, afirmando: “É fantástico integrar a Opel GSE Formula E Team e a família Opel — uma marca icónica com uma rica história no mundo das corridas, que agora está a afirmar-se no Campeonato do Mundo.” O piloto sublinhou ainda a adequação do novo carro GEN4 ao seu percurso, vindo da Fórmula 2, destacando a “tração integral e uma aceleração incrível” como características que aprecia particularmente, e comprometeu-se a dar o seu melhor desde o início para contribuir para o sucesso da equipa.

Antes do arranque da próxima temporada, Pourchaire vai concentrar-se no desenvolvimento do protótipo Opel GSE 27FE, com trabalho em banco de ensaios, sessões de simulador e testes em pista. Jörg Schrott, diretor da Opel GSE Formula E Team, resumiu a abordagem da equipa afirmando que existe “um plano claro” e que este está a ser executado. A estreia da Opel na Fórmula E terá lugar com as duas primeiras corridas da temporada, na Arábia Saudita, a 18 e 19 de dezembro de 2026.

No currículo de Pourchaire destacam-se o título de Fórmula 2 da FIA em 2023, o título da Fórmula 4 da ADAC em 2019 e a vitória na categoria júnior da Fórmula 4 francesa em 2018, além de experiência no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA. Como piloto de desenvolvimento e integrante do “Programa de Jovens Pilotos” do grupo, esteve envolvido desde o início no desenvolvimento do GEN4.

Jörg Schrott elogiou o percurso e a personalidade do novo piloto: “Há muito que o acompanhamos e estamos impressionados com o seu desempenho, maturidade e abordagem inovadora. Théo pertence a uma geração de pilotos cujo conhecimento técnico, velocidade, capacidade de adaptação e ética de trabalho se adequam na perfeição à nova era GEN4.” Schrott destacou também a rápida integração de Pourchaire na equipa desde os primeiros dias de trabalho conjunto, tanto em pista como em simulador, referindo o seu “feedback muito claro” e a capacidade de manter a calma em situações novas.

A Opel anunciou em março a entrada no Mundial de Fórmula E com equipa de fábrica própria. Pourchaire é o primeiro de dois pilotos principais da equipa, que conta ainda com Sophia Flörsch como piloto de testes e desenvolvimento. A 13ª temporada do campeonato inclui 21 corridas em 13 fins de semana, em quatro continentes.

Com esta contratação, a Opel reforça o seu compromisso histórico com a promoção de jovens talentos no desporto motorizado, integrando Théo Pourchaire como peça central do seu projeto de estreia na Fórmula E, cujo arranque está marcado para dezembro de 2026 na Arábia Saudita.