O Estoril recebe esta semana, testes da Fórmula E, com os novos Gen 4 em pista. De hoje a quinta-feira, os monolugares estarão em pista para afinar as máquinas da nova era, com António Félix da Costa também presente.

O piloto luso partilhou uma story nas suas redes sociais, onde mostrava a sua equipa, a Jaguar, a trabalhar no carro da próxima temporada. Segundo conseguimos apurar, mais duas equipas estarão presentes neste teste. O GEN4 representa um salto de desempenho sem precedentes na história da categoria: terá uma velocidade máxima de 335 km/h, aceleração dos 0 aos 100 km/h em apenas 1,8 segundos e dos 0 aos 200 km/h em 4,4 segundos (1,5 segundos mais rápido do que o GEN3 Evo).

Em modo de qualificação, produz 804 cv de potência máxima, um aumento de cerca de 70% face ao modelo anterior (50% em modo corrida). Será ainda, em média, 10 segundos mais rápido por volta em qualificação e pelo menos cinco segundos mais rápido em circuitos urbanos em condições de corrida.

Assim, a nova geração poderá ser a primeira a iniciar a migração dos circuitos citadinos para os tradicionais, com um nível de performance que tem granjeado elogios um pouco por todo o lado. Esta GEN 4 promete muito e, para já, algumas dessas máquinas são testadas em território nacional.