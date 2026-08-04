Mick Schumacher afirmou que quer agora permanecer no IndyCar na próxima temporada, apesar de ter iniciado a campanha de 2026 com esperanças de eventualmente regressar à Fórmula 1. O antigo piloto da Haas conquistou o seu primeiro top dez da temporada em Nashville e revelou que já estão a decorrer conversações sobre um lugar para 2027.

Em declarações ao podcast SpeedStreet, Schumacher deixou claro o seu entusiasmo pelos carros da categoria e pela sua permanência na disciplina: “Gosto muito destes carros e estou aqui para ficar.” O piloto admitiu ainda que já existem negociações em curso sobre o seu futuro, embora sem detalhes concretos: “Seria mentira se afirmasse que não tivemos quaisquer conversas. É importante explorar todas as opções e ver o que se encaixa melhor.” Schumacher sublinhou também que a escolha de um lugar não depende apenas do carro, mas de toda a estrutura envolvida, afirmando que só se vence em equipa.

O atual lugar de Schumacher na Rahal Letterman Lanigan tornou-se incerto depois de a equipa ter vendido a sua terceira entrada, tendo o piloto sido associado a uma eventual oportunidade na Meyer Shank Racing. O alemão, de 27 anos, admitiu também que as corridas em oval lhe trouxeram desafios pouco habituais, descrevendo os efeitos físicos sentidos após correr sempre no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio: “O que me acontece quando saio do carro depois de um traçado oval é que fico com tonturas por conduzir sempre no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Nunca tinha experimentado isso antes.”

Apesar dessa adaptação, Schumacher acredita que a disciplina se ajusta bem ao seu estilo de condução, referindo que os ovais exigem grande precisão e refinamento: “As ovais adequam-se um pouco melhor ao meu estilo de condução. É preciso ser tão preciso num oval, com muita finesse.”