O Club Sports da Madeira tem vindo a trabalhar nos bastidores para reconduzir o Rali da Madeira ao Campeonato da Europa de Ralis, com o Governo Regional já disposto a analisar e a apoiar financeiramente o projeto. Paulo Fontes, responsável pelo Club Sports da Madeira, garante estar pronto para avançar, com 2027 pensado como ano de transição e com vista à entrada no europeu em 2028.

Segundo Paulo Fontes, a estratégia do clube passa por não precipitar o regresso à competição europeia sem primeiro preparar terreno. “2027 terá que ser um ano de aposta, terá que se fazer um modelo, digamos assim, daquilo que será o Rally do próximo ano e fazer uma fase de investimento em 2027 para projetar o Rally para 2028”, afirmou à RTP.

O apoio financeiro do Governo Regional

O suporte orçamental da tutela regional já está a ser equacionado, embora condicionado à evolução do próprio projeto do Sport Madeira. O valor atual de apoio ronda os 450.000 euros, mas que este montante pode subir “dentro dos limites orçamentais.”

Confrontado com a hipótese de um custo 1.200.000 euros, Paulo Fontes detalhou os principais custos que compõem esse tipo de investimento: “Há um fee que é preciso pagar, à volta nos 300.000 euros, segundo o que nos foi dito nas últimas vezes que estivemos em contacto. O ferry, para o rali dos Açores, andava à volta de meio milhão de euros. Portanto, mais o suporte logístico às equipas, penso que não vamos fugir muito desses valores.”

Agradecimento ao público madeirense

Paulo Fontes fez ainda questão de deixar um agradecimento especial ao público que acompanhou a prova nas estradas da Madeira: “A todos os madeirenses que estiveram na estrada. Foram, de facto, exemplares. Estamos aqui já a trabalhar para 2027 e vamos pensar em 2028 para outros saltos, só e só por uma razão, porque os adeptos e o público madeirense merece que este rali suba o patamar.”

Com o plano traçado, o Rali da Madeira regressa em 2027, servindo esse ano de etapa de preparação e investimento, enquanto 2028 fica reservado como o objetivo para reintegrar o europeu.

Foto: Zoom Motorsport