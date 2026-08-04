Sébastien Ogier confirmou que continua a planear completar a temporada de 2026 do Campeonato do Mundo de Ralis, apesar de admitir que as suas hipóteses no campeonato “estão mais ou menos perdidas”. O nove vezes campeão liderava o Rali da Finlândia por 20,9 segundos a quatro classificativas do fim, mas um acidente perto do final da SS17 terminou a sua prova no local.

Ogier e o navegador substituto Julien Ingrassia foram levados ao hospital durante a noite para exames, tendo ambos regressado a casa no domingo. A ausência de pontuação deixou o piloto a 62 pontos do companheiro de equipa na Toyota e líder do campeonato, Elfyn Evans, o que levantou dúvidas sobre se Ogier cumpriria o resto da temporada tal como estava inicialmente previsto.

Contudo, num comunicado nas redes sociais, o atual campeão confirmou o regresso à ação no Rali do Paraguai, entre 27 e 30 de agosto. Ogier reconheceu a dificuldade do desfecho recente, mas manteve o foco nas provas que restam: “Depois de uma grande corrida, o Rali da Finlândia obviamente não terminou como planeado, e as nossas esperanças no campeonato estão mais ou menos perdidas.” Ainda assim, deixou claro o objetivo para o resto da temporada: “Mesmo assim, há quatro rondas restantes esta temporada e o Vincent Landais e eu estaremos lá, com apenas um objetivo: ganhá-las todas.”

Vincent Landais, que falhou o Rali da Finlândia por motivos pessoais, está também previsto regressar dentro de três semanas.