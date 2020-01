F1: Nicholas Latifi escolhe o número 6

O número 6 está de regresso à F1. Depois de ter sido o número de Nico Rosberg, Nicholas Latifi escolheu-o como o seu número para a sua estreia na F1.

O piloto da Williams explicou a sua escolha:

“O principal motivo é que o 6 está intimamente ligado a Toronto”, disse ele. “É de onde eu sou, onde fui criado e a cidade que tenho orgulho de representar. Toronto é amplamente conhecido como ‘The 6’, que é parcialmente atribuído a Drake, que também é de Toronto. Ele menciona o nome numa de suas primeiras músicas, e um de seus álbuns era originalmente chamado de ‘Views from the 6’.

“Toronto já foi dividida em seis distritos e que os dois códigos de área telefónica de Toronto começam ou terminam com seis. Por todas essas razões, o nome ficou; quem é da América do Norte sabe o que é ‘The 6’ – especialmente se ouvir Drake … Também é o número que eu usei em três das minhas quatro temporadas na Fórmula 2. Embora isso tenha sido mais por acaso, pois a DAMS recebeu 5 e 6 por causa das posições finais no campeonato. Mas assim que tivemos esses números, eu soube imediatamente qual deles eu queria! “