A Asian Le Mans Series confirmou que a temporada 2026/27 será disputada integralmente na Europa, sob a designação de Winter Le Mans Series, devido às incertezas geopolíticas e logísticas provocadas pelo conflito regional no Médio Oriente . O calendário especial contempla provas em França, Espanha e Portugal, com o Autódromo Internacional do Algarve a encerrar a temporada.

A organização avaliou cuidadosamente diversas opções desde o início do ano, com o objetivo claro de evitar qualquer disrupção no campeonato e garantir certeza a equipas, pilotos e parceiros, independentemente da evolução da situação na região. A decisão de transferir o campeonato para a Europa resultou de vários fatores: a disponibilidade limitada dos circuitos asiáticos capazes de acolher uma prova da ALMS durante o inverno, os custos logísticos elevados associados a essa opção e a necessidade de evitar sobreposições de datas com as provas de Daytona e Bathurst.

Face a este cenário sem precedentes, a temporada 2026–2027 será, de forma excecional, realizada inteiramente na Europa, sob a designação de Winter Le Mans Series, um formato que a organização descreve como capaz de preservar o espírito das corridas de resistência, mantendo os elevados padrões desportivos que caracterizam o campeonato.

O Winter Le Mans Series arranca no Circuit Paul Ricard, em França, com as Rondas 1 e 2 de 13 a 15 de novembro. Após a pausa de Natal, regressa com duas corridas de 4 horas em Espanha, no Circuito de Jerez, de 15 a 17 de janeiro. A temporada 2026/27 encerra com duas corridas no Autódromo Internacional do Algarve, em Portugal, de 19 a 21 de fevereiro.

A nova temporada introduz ainda desenvolvimentos significativos: a categoria Hypercar fará a sua estreia no campeonato, enquanto será lançada a nova Asian Le Mans Cup, destinada a competidores de LMP3 e GT3, com duas corridas de 2 horas em cada evento, reforçando a diversidade e o apelo do campeonato.

Calendário Asian Le Mans Series / Winter Le Mans Series 2026/27