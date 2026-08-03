Por Pedro Junceiro

A Dongfeng, um dos maiores fabricantes chineses de automóveis, apresentou um novo carregador ultrarrápido para automóveis elétricos. O equipamento desenvolvido internamente é capaz de disponibilizar até 1,5 MW (1500 kW) de potência por ponto de carregamento! De acordo com o consórcio asiático, num futuro próximo, esta tecnologia poderá disponibilizar 2,4 MW.

Apresentado no Dongfeng Global Innovation Center, na China, o novo sistema representa um avanço significativo no desenvolvimento de infraestruturas de carregamento, de elevada capacidade energética. O carregador integra uma unidade principal de 1,2 MW e recorre a uma arquitetura modular, o que permite antecipar o aumento da potência instalada até 2,4 MW, dependendo das exigências da rede e da utilização.

Em termos técnicos, o sistema suporta correntes de até 1500 A e opera numa ampla gama de tensão entre 150 V e 1000 V, assegurando, por isso, compatibilidade com diferentes plataformas elétricas. A eficiência global é igual ou superior a 96,7%, cumprindo os requisitos das normas chinesas aplicáveis a equipamentos de carregamento de elevada potência, o que contribui para reduzir perdas energéticas e melhorar o desempenho global do sistema.

A aposta da Dongfeng em soluções de carregamento ultrarrápido não é inédita. Em 2024, através da marca “premium” Voyah, o grupo apresentou o sistema VP1000 capaz de fornecer até 1000 kW. A nova solução de 1,5 MW representa um passo adicional importante, sobretudo para aplicações mais exigentes, como o transporte pesado, onde os tempos das paragens para carregamentos das baterias representam um obstáculo importante à adoção de viaturas com motorizações elétricas.

Paralelamente, o Grupo Dongfeng confirmou estar a desenvolver uma nova geração de carregadores ultrarrápidos com armazenamento de energia integrado, com potências entre 720 kW e 2,4 MW. Estas soluções visam garantir maior flexibilidade operacional e reduzir o impacto na rede elétrica, acompanhando a evolução antecipada para as arquiteturas dos veículos elétricos do futuro.

Por fim, a Dongfeng apresentou o primeiro sistema de propulsão elétrica de 1000 V desenvolvido internamente. O iD5-300SN utiliza módulos de potência em carbeto de silício (SiC) de 1500 V, debita até 408 cv (300 kW) e é compatível com as plataformas de 800 V que já são utilizadas. Segundo a marca, esta tecnologia poderá evoluir para arquiteturas de até 1200 V, oferecendo uma densidade de potência cerca de 30% superior à da geração precedente, o que se traduz, sobretudo, em ganhos muito significativos no desempenho e na eficiência.

A Dongfeng ambiciona posicionar-se na vanguarda da eletrificação, apostando não só na evolução dos automóveis elétricos, mas também na criação de um ecossistema de carregamento capaz de responder às exigências de mobilidade do futuro.