A meio do campeonato, os números já começam a desenhar um retrato bastante nítido de como esta temporada de Fórmula 1 tem evoluído. Entre vitórias, pole positions, pódios e o rasto de desistências que marcou o pelotão, os dados estatísticos recolhidos ao longo destas primeiras onze corridas oferecem uma leitura reveladora sobre o equilíbrio de forças na grelha. Kimi Antonelli surge como o nome mais recorrente nas estatísticas, mas há também histórias paralelas — de consistência, de fiabilidade e de duelos internos entre companheiros de equipa — que merecem destaque antes de chegarmos à segunda metade da época.
Vitórias
Kimi Antonelli tem dominado a temporada, somando seis vitórias em onze corridas, um registo que o coloca isolado na liderança da tabela. George Russell segue-lhe o rasto com duas vitórias, enquanto Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Lando Norris repartem entre si os restantes triunfos, com uma vitória cada. A nível de equipas, a Mercedes confirma o seu domínio absoluto com oito vitórias, deixando Ferrari e McLaren a lutar por um distante segundo lugar, ambas com duas.
Piloto
Vitórias
Kimi Antonelli
6
George Russell
2
Lewis Hamilton
1
Charles Leclerc
1
Lando Norris
1
Equipa
Vitórias
Mercedes
8
Ferrari
2
McLaren
1
Pole Position
Nos sábados, o domínio de Antonelli tem sido tão forte quanto aos domingos: seis pole positions em onze qualificações confirmam que a Mercedes tem sido a referência incontestável em ritmo de uma volta. George Russell soma mais quatro poles, reforçando a superioridade da equipa alemã, enquanto Lando Norris interrompeu essa hegemonia na última corrida antes da pausa, com uma pole isolada para a McLaren.
Se há um indicador que resume a consistência de Antonelli, é este: nove pódios em onze corridas, um registo muito forte para o jovem piloto italiano. Hamilton e Russell seguem emparelhados com cinco cada, enquanto Leclerc e Verstappen mostram que, apesar de não vencerem tantas corridas, continuam a lutar regularmente pelas primeiras posições. A Mercedes lidera destacada nas contas coletivas, com catorze pódios, seguida pela Ferrari com nove. Nota para a Alpine que este ano coloca o seu nome na lista dos pódios, apesar de, infelizmente, não o ter festejado perante o público, com a polémica do Mónaco.
Piloto
Pódios
Kimi Antonelli
9
Lewis Hamilton
5
George Russell
5
Charles Leclerc
4
Max Verstappen
4
Lando Norris
3
Oscar Piastri
2
Pierre Gasly
1
Equipa
Pódios
Mercedes
14
Ferrari
9
McLaren
5
Red Bull
4
Alpine
1
Voltas Lideradas
Kimi Antonelli já liderou 303 voltas, um total que ultrapassa largamente qualquer um dos seus rivais e que traduz o controlo que tem exercido sobre as corridas em que vence. George Russell surge distante em segundo, com 146 voltas na frente, enquanto a Mercedes, como equipa, acumula 449 voltas lideradas — um número que fala por si sobre a força do carro.
Piloto
Voltas Lideradas
Kimi Antonelli
303
George Russell
146
Charles Leclerc
90
Lando Norris
52
Oscar Piastri
41
Lewis Hamilton
33
Max Verstappen
8
Equipa
Voltas Lideradas
Mercedes
449
Ferrari
123
McLaren
93
Red Bull
8
Voltas Completadas
A fiabilidade também tem os seus protagonistas. Lewis Hamilton lidera este capítulo com 673 voltas completadas, um impecável 100%, seguido de perto por Antonelli e Franco Colapinto. No extremo oposto, Nico Hülkenberg, Lance Stroll e, sobretudo, Valtteri Bottas têm sofrido com a fiabilidade, sendo este último o piloto com a percentagem mais baixa de voltas completadas, ligeiramente acima dos 56%.
Piloto
Voltas Completadas
Percentagem
Lewis Hamilton
673
100%
Kimi Antonelli
668
99.26%
Franco Colapinto
665
98.81%
Piloto
Voltas Completadas
Percentagem
Nico Hülkenberg
507
75.33%
Lance Stroll
453
67.31%
Valtteri Bottas
381
56.61%
Voltas Completadas por Equipa
Ao nível coletivo, é a Ferrari quem lidera esta estatística de fiabilidade acumulada, com 1328 voltas completadas, seguida de perto por Alpine e Mercedes. No fundo da tabela, Aston Martin e Cadillac mostram os números mais baixos, reflexo de uma temporada mais atribulada em termos de fiabilidade mecânica.
Equipa
Voltas Completadas
Ferrari
1328
Alpine
1280
Mercedes
1258
Haas
1239
Racing Bulls
1216
Red Bull
1148
Williams
1141
Audi
1116
McLaren
1094
Aston Martin
982
Cadillac
898
Confronto Direto em Qualificação
Nos duelos internos de qualificação, Carlos Sainz e Fernando Alonso destacam-se como os pilotos mais dominantes frente aos seus companheiros de equipa, ambos com uma taxa de vitórias de 81.82%. Oliver Bearman e Pierre Gasly seguem-se de perto. No campo da Racing Bulls, Ferrari e Audi, o equilibrio tem sido nota dominante.
Piloto
Vitórias
Derrotas
Percentagem
Carlos Sainz
9
2
81.82%
Fernando Alonso
9
2
81.82%
Oliver Bearman
8
3
72.73%
Pierre Gasly
8
3
72.73%
Max Verstappen
7
3
70.00%
Kimi Antonelli
7
4
63.64%
Lando Norris
7
4
63.64%
Charles Leclerc
6
5
54.55%
Liam Lawson
6
5
54.55%
Nico Hülkenberg
6
5
54.55%
Sergio Pérez
6
5
54.55%
Arvid Lindblad
5
6
45.45%
Gabriel Bortoleto
5
6
45.45%
Lewis Hamilton
5
6
45.45%
Valtteri Bottas
5
6
45.45%
George Russell
4
7
36.36%
Oscar Piastri
4
7
36.36%
Isack Hadjar
3
7
30.00%
Esteban Ocon
3
8
27.27%
Franco Colapinto
3
8
27.27%
Alexander Albon
2
9
18.18%
Lance Stroll
2
9
18.18%
Desistências
Lance Stroll é, sem surpresa, o piloto com mais abandonos até ao momento, somando seis DNFs, um número que evidencia as dificuldades de fiabilidade e de resultado ao longo da temporada. Valtteri Bottas segue com cinco, enquanto no extremo mais positivo, nomes como Antonelli, Piastri, Gasly e Lawson registam apenas uma desistência cada. 17 Pilotos já sofreram pelo menos uma desistência este ano.
Piloto
DNFs
Lance Stroll
6
Valtteri Bottas
5
Fernando Alonso
4
Sergio Pérez
4
Max Verstappen
3
Nico Hülkenberg
3
Oliver Bearman
3
Alexander Albon
2
Carlos Sainz
2
Charles Leclerc
2
George Russell
2
Isack Hadjar
2
Lando Norris
2
Kimi Antonelli
1
Liam Lawson
1
Oscar Piastri
1
Pierre Gasly
1
Passagens à Q3
A consistência em qualificação tem sido notável para um grupo de sete pilotos que conseguiu o feito perfeito: Leclerc, Russell, Hadjar, Antonelli, Norris, Hamilton e Piastri passaram à Q3 em todas as onze sessões disputadas, um registo de 100%. No polo oposto, seis pilotos — entre os quais Albon, Sainz, Ocon, Alonso, Stroll e Pérez — ainda não conseguiram sequer uma passagem à última fase de qualificação.