Foi um fim de semana positivo para os pilotos portugueses que correm na Porsche Carrera Cup France, que se deslocou a Magny-Cours para a quarta jornada da competição. Manuel Alves e Gonçalo Fernandes subiram ao pódio dos rookies, num fim de semana que acabou com nota positiva para os pilotos.

Manuel Alves começou bem o fim de semana com um lugar no top 10 na qualificação enquanto Gonçalo Fernandes ficou com o 12º melhor tempo. Na corrida 1, Alves terminou em oitavo da geral e segundo dos rookies, mas uma penalização de 5 segundos por um toque na primeira volta, levou a uma queda para o 10º da geral e terceiro dos rookies. Na corrida 2, Alves voltou a repetir um lugar no top 10 à geral e um lugar no pódio, com mais um terceiro lugar nos rookies. Foi também nessa corrida que Gonçalo Fernandes se destacou e conquistou um oitavo lugar à geral, segundo nos Rookies.

No fim da segunda corrida, Fernandes estava satisfeito com o passo em frente dado, apesar de reconhecer que continua à procura de mais:

“Ainda não é o lugar onde queremos estar, mas fico contente por terminar o fim de semana com um bom passo em frente: P8 à geral e P2 nos Rookies. Temos tido alguma dificuldade em encontrar a janela certa para o carro, mas na primeira fase da segunda corrida conseguimos mostrar um pouco do que somos capazes de fazer. Continuo a confiar em mim e na equipa para encontrarmos as soluções e não vamos recuar até chegarmos onde queremos. Agora é altura de aproveitar algumas férias e preparar Zandvoort. Um obrigado a todos os que perderam noites nesta nossa luta!”, destacou Gonçalo Fernandes.

O próximo desafio da dupla da LOB Motorsport acontece de 19 a 20 de setembro, em Zandvoort.