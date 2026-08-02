A McLaren esteve em Portugal para um programa de testes de dois dias com carros antigos (TPC) no Autódromo Internacional do Algarve. A equipa de Woking encerrou assim a primeira metade da época de 2026 de Fórmula 1, aproveitando o período antes da paragem de verão obrigatória.

A equipa britânica utilizou o seu monolugar de 2023, o MCL60, com os pilotos titulares Lando Norris e Oscar Piastri a serem acompanhados pelo piloto reserva Leonardo Fornaroli num programa de testes intenso. Norris completou 49 voltas (225 km), enquanto Piastri cobriu 55 voltas (256 km) durante o primeiro dia. Fornaroli, que tinha viajado diretamente do Hungaroring após participar nos treinos livres de sexta-feira pela McLaren, somou mais 47 voltas (217 km) ao longo das sessões da tarde.

What we got up to in Portimão 👀#McLarenF1 pic.twitter.com/hEZWsoJwe4 — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) July 30, 2026

Regresso onde tudo começou para Norris

Lando Norris mostrou-se agradado por regressar a Portimão, na pista onde deu as primeiras voltas com um monolugar de F1, portanto, boas memórias para o agora campeão do mundo:

“Foi um teste produtivo para nós e foi bom regressar a Portimão. Foi aqui que conduzi um carro de F1 pela primeira vez, por isso é um circuito especial para mim. É também um circuito agradável de conduzir, com algumas curvas divertidas e desafiantes. Conseguimos completar tudo o que queríamos e acumular alguns quilómetros valiosos. É uma boa forma de encerrar a fase antes da pausa de verão. Estou ansioso por passar algum tempo com a família e os amigos, recarregar baterias e regressar em força a Zandvoort.”

Estreia de Piastri

Para Piastri, foi a estreia no AIA, um traçado que, aparentemente, agradou à estrela australiana:

“Foi a primeira vez que conduzi no circuito de F1 de Portimão. As condições variáveis tornaram a condução num desafio interessante e as mudanças de altitude tornaram a experiência realmente divertida. Conseguimos cumprir todo o programa que nos tínhamos proposto e a equipa está satisfeita. É um bom momento para fazer uma pausa antes da paragem de verão. Tem sido uma época bastante intensa para nós, por isso vai ser bom para todos desconectar um pouco antes de voltarmos à ação.”

Lando Norris is today at Portimao doing a TPC pic.twitter.com/WzYO58p9Hv — Holiness (@F1BigData) July 29, 2026

Dia valioso para Fornaroli

Para Fornaroli, esta saída representou mais um passo importante no seu desenvolvimento. Tendo já conduzido o MCL60 em várias ocasiões este ano, o teste em Portimão permitiu-lhe continuar a acumular experiência, ao mesmo tempo que observava como Norris e Piastri trabalham com os engenheiros e fornecem feedback técnico.

“Gostei imenso de fazer parte deste evento em Portimão. Foi a primeira vez que conduzi neste circuito, e todas as oportunidades de conduzir o MCL60 num teste da TPC são importantes para o meu desenvolvimento. Foi fantástico trabalhar ao lado do Lando e do Oscar. Observar a forma como eles lidam com diferentes condições e ouvir os seus comentários são experiências de aprendizagem valiosas para mim. Conseguimos completar muitas voltas ao longo dos dois dias. O vento tornou tudo um pouco mais complicado, por isso houve muito para aprender. Quero agradecer à McLaren Mastercard Formula 1 Team e a todos os que fazem parte do Programa de Desenvolvimento de Pilotos da McLaren pelo apoio contínuo e pelas oportunidades de desenvolvimento que me oferecem. Sinto que estou a melhorar a cada volta e estou ansioso por continuar a evoluir a partir daqui.”

A passagem por Portugal encerrou uma intensa primeira metade da época para a operação TPC da McLaren. Ao longo de 2026, a equipa realizou testes com carros anteriores em Barcelona, Silverstone, Austin, Monza e agora Portimão, estando previstas mais sessões deste tipo mais tarde no ano.